В Вологодской области сократилось количество медведей

Количество медведей подсчитали в Вологодской области. Как оказалось, их поголовья с 2022 года сократилось почти на 1500 штук. По последним подсчетам, в вологодских лесах обитает 8676 косолапых.

Традиционно самым «медвежьим углом» стал Вытегорский район, где обнаружено 807 медведей. Чуть меньше – 621 особь в Великоустюгском округе. На третьем месте – Кич-Городецкий округ, где насчитали 606 косолапых.

Для сравнения – в 2022 году в регионе было учтено 10 162 медведя, а в 2023 году – 9802 головы.