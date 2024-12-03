В Вологодской области сократилось количество медведей

[ Общество ]

Количество медведей подсчитали в Вологодской области. Как оказалось, их поголовья с 2022 года сократилось почти на 1500 штук. По последним подсчетам, в вологодских лесах обитает 8676 косолапых.

Традиционно самым «медвежьим углом» стал Вытегорский район, где обнаружено 807 медведей. Чуть меньше – 621 особь в Великоустюгском округе. На третьем месте – Кич-Городецкий округ, где насчитали 606 косолапых.

Для сравнения – в 2022 году в регионе было учтено 10 162 медведя, а в 2023 году – 9802 головы.

«Такое бывает, когда в лесах богатый урожай лесных ягод (брусники, черники, рябины). В такие годы не все звери выходят кормиться на овсяные поля, поэтому учетчиками зафиксированы не были. В целом, несмотря на незначительное снижение численности в текущем году, популяция бурого медведя на территории Вологодской области остается стабильно высокой», - объяснили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

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