Подмосковных зубров уже привезли на Вологодчину

Восемь животных, как сообщил в своем телеграм-канале глава региона Георгий Филимонов, доставили из Приокско-Террасного заповедника.

Губернатор напомнил, что наш регион считается самой северной точкой обитания зубров на Земле.

В Усть-Кубинском округе уже обитает 171 зубр. Теперь их стало еще больше.

Специалисты постоянно контролируют условия жизни краснокнижных зверей и ведут их учет, а при необходимости - и подкармливают. По оценке экспертов, животные полностью адаптировались и неплохо себя чувствуют в наших краях.