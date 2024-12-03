Подмосковных зубров уже привезли на Вологодчину

[ Общество ]

Восемь животных, как сообщил в своем телеграм-канале глава региона Георгий Филимонов, доставили из Приокско-Террасного заповедника. 

Губернатор напомнил, что наш регион считается самой северной точкой обитания зубров на Земле.

В Усть-Кубинском округе уже обитает 171 зубр. Теперь их стало еще больше. 

Специалисты постоянно контролируют условия жизни краснокнижных зверей и ведут их учет, а при необходимости - и подкармливают. По оценке экспертов, животные полностью адаптировались и неплохо себя чувствуют в наших краях.

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телеграм-канал Георгия Филимонова
 

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