В ближайшие 12 лет в Череповце население может сократиться до 275 тысяч человек

02.02.2023 [Общество]

Глава Череповца Маргарита Гусева сообщила о том, что в Череповце за 12 лет население может сократиться до 275 тысяч человек.

Проблему сокращения населения обсуждали на первой стратегической сессии по вопросам демографии Союза женщин Череповца. 

«В Череповце рождаемость была выше смертности с 2012 по 2016 год. С 2018 года началось уменьшение населения. Сейчас 306 тысяч жителей, по прогнозам к 2035 году будет 275. Наша цель — через 12 лет вернуться к населению в 315 тысяч», — отметила Маргарита Гусева.

На сессии специалисты обсуждали, как решить проблему убыли населения. Прозвучали идеи повышения престижа семьи и брака, семейных ценностей и поддержки семей. 

На встрече участники определили рабочие группы по четырем направлениям: стимулирование рождаемости, рост продолжительности жизни, миграционная привлекательность города, снижение оттока населения.

 

Тэги: демография

ТОП НЕДЕЛИ

Губернатор Вологодской области подтвердил смерть шестерых мобилизованных в ходе СВО
Блогер Илья Варламов опубликовал видео «Вологда: русский север замерзает без газа | Газпром, чиновники и дрова для бабушек»
Муниципальный депутат из Череповецкого района сложил с себя полномочия, так как не хочет больше участвовать «в этой лицемерной системе»
В Вологде пенсионер за рулем автомобиля «Лексус» насмерть сбил женщину
В Вологде устанавливают личность женщины, погибшей в ДТП в микрорайоне Зеленый город
В ходе СВО погиб воспитатель кадетского класса 15-й школы города Вологды
Булыжную мостовую XIX века на Советском проспекте в Череповце при реконструкции не сохранят
В ходе СВО погиб житель Харовского района
В ходе СВО погиб вологжанин Андрей Голубев
80-летняя бабушка решила дойти пешком из Вологды в Тотьму

Похожие новости

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

Есть два варианта социально- экономического развития области в ближайшие десять лет, какой сработает покажет время

9128
0

С начала года население Вологодской области сократилось на 5058 человек

Статисты отмечают низкую рождаемость

2737
0

Вологдастат в очередной раз зафиксировал вымирание Вологодской области

Естественная убыль населения области в первом полугодии составила 4205 человек

1524
0

Минтруд: средние слои населения отказываются рожать из-за неопределенности, а меры поддержки на них не ориентированы

Минтруд и ВШЭ предупредили о рисках снижения рождаемости в России до 2024 года из-за сокращения числа женщин в фертильном возрасте и ситуации на рынке труда

3426
0

На ПМЭФ заявили, что в России сложилась чрезвычайная демографическая ситуация

В России всё чаще стали планировать первого ребёнка к 30 годам

1628
0

В Вологодской области выяснят, готовы ли ее жители рожать детей

По итогам наблюдения в 2017 году, идеалом для большинства опрошенных являлась семья с двумя детьми

1076
0

Привлекать молодежь в Вологодскую область планируют экологией, учебой и традициями

Проблему оттока населения из Вологодской области обсудили в рамках стратегической сессии «Стабилизация миграции населения городского округа города Вологды: Город. Люди. Демография»

941
0

Вологодская область оказалась на 55 месте в демографическом рейтинге регионов

Убыль населения региона за 2019 – 2021 годы составила более 23 тысяч человек

1567
0

Смертность в Вологде в 2021 году стала рекордной со времен войны

В Вологде умерло 6000 человек, а родилось 4224 ребенка

3918
0

Новый жилой корпус достроили в Устюженском доме социального обслуживания

Здесь появятся 150 новых мест для пожилых вологжан и инвалидов

2055
0

В Вологодской области за первое полугодие 2021 года умерло почти в два раза больше людей, чем родилось

За шесть месяцев в регионе были зарегистрированы 9 584 смертей и 5 084 рождений

7271
0

В 2020 году в Вологодской области «пропал» целый город жителей

Таковы демографические итоги за прошлый год
 

9659
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповецкий «Алмаз» крупно проиграл «Динамо-Шинник» из Бобруйска
В ближайшие 12 лет в Череповце население может сократиться до 275 тысяч человек
В Вологодской области за туризм теперь будет отвечать департамент экономического развития
Пенсионерке из Вологды придется выплатить 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии
Стать участником квеста «Дело ссыльного N» может любой желающий в Вологде
В Вологде планируют потратить 7,6 млн рублей на посадку цветов предстоящим летом
В Череповецком районе продавщицу оштрафовали за продажу бенгальских свечей подростку
 
25.01.2023 [Общество]

Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии

5481
0
02.02.2023 [БлогоVO]

Есть вещи в этой жизни более-менее стабильные: это наши жалобы на холодную/жаркую погоду и на работу коммунальных служб

251
0
31.01.2023 [Обзор Прессы]

«Вы зачем хотите Россию расчленить?»

543
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика