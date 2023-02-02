В ближайшие 12 лет в Череповце население может сократиться до 275 тысяч человек

Глава Череповца Маргарита Гусева сообщила о том, что в Череповце за 12 лет население может сократиться до 275 тысяч человек.

Проблему сокращения населения обсуждали на первой стратегической сессии по вопросам демографии Союза женщин Череповца.

«В Череповце рождаемость была выше смертности с 2012 по 2016 год. С 2018 года началось уменьшение населения. Сейчас 306 тысяч жителей, по прогнозам к 2035 году будет 275. Наша цель — через 12 лет вернуться к населению в 315 тысяч», — отметила Маргарита Гусева.

На сессии специалисты обсуждали, как решить проблему убыли населения. Прозвучали идеи повышения престижа семьи и брака, семейных ценностей и поддержки семей.

На встрече участники определили рабочие группы по четырем направлениям: стимулирование рождаемости, рост продолжительности жизни, миграционная привлекательность города, снижение оттока населения.