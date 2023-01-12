Встреча с литературоведом Игорем Шайтановым пройдет в Вологде 17 января

Встреча с эссеистом, литературоведом и нашим земляком Игорем Шайтановым пройдет в Вологде 17 января.

Тема встречи «Шекспировская презентация. Новые книги Игоря Шайтанова».

– Доктор филологических наук, руководитель Учебно-научного центра современных компаративных исследований Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета, главный редактор журнала «Вопросы литературы» Игорь Шайтанов родился в Вологде в семье филологов, преподавателей Вологодского педагогического института. По окончании филологического факультета МГУ, защитил сначала кандидатскую, потом – докторскую диссертации. С 1970 по 1976 год работал в родной Вологде, преподавал на кафедре английской филологии Вологодского пединститута. Важное место в научно-исследовательской работе литературоведа занимает творчество великого английского драматурга Уильяма Шекспира, – говорится в анонсе мероприятия.

В ходе встречи с вологжанами Игорь Шайтанов представит новые издания – книги «Шекспировский жанр» и «Сонеты» Шекспира, сопровождаемые обширным комментарием, а также прочитает в оригинале и собственном переводе сонеты Шекспира. Особое внимание будет уделено циклу «сонеты 1603 года», созданному 420 лет назад.

К участию приглашаются все желающие.

Начало встречи 17 января в 16:00 в конференц-зале областной библиотеки имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).

