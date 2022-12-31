Редкая икона-плащаница Богоматери поступила в фонд Кирилло-Белозерского музея-заповедника

31.12.2022 [Культура]

Редкая икона-плащаница Богоматери поступила в фонд Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Икона датирована 19-м веком.

– Представленный предмет является достаточно редким образцом иконописания. На оборотной стороне круглое клеймо с орудиями страстей на Голгофе, над которым процарапано: «Соловки». Можно предположить, что икона была написана для Соловецкого монастыря, – заметила заместитель генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника по хранению Светлана Смирнова. – Все известные изображения Богородицы на деревянных плащаницах чрезвычайно схожи и восходят к одному прототипу. Этот иконографический образец сохранился до наших дней и находится в Иерусалиме в подворье Гефсиманской обители. Гефсиманская плащаница была написана в середине XIX века. Плащаницу Богоматери выносят в канун праздника Успения Богородицы. Подобного изображения Успения Богородицы в фонде музея нет. Учитывая время создания, стилистические особенности, необходимо отметить художественно-историческую и культурную ценность предмета.

Редкую икону в музей-заповедник передала из своей коллекции известный московский реставратор темперной живописи Екатерина Грабас-Смоленцева. Памятник древнерусской живописи хранится в открытом фондохранилище отреставрированной Вологодской башни. Экскурсии в открытое фондохранилище проводятся по предварительной записи. Справки по телефону: 8 817 57 3 14 79.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, за год на хранение в единственный федеральный музей Вологодчины поступает более тысячи предметов.

– В 2022 году музей принял на постоянное хранение 1040 предметов, из них 800 в Кирилло-Белозерский музей-заповедник, остальные памятники поступили в филиалы: 120 предметов – в Музей фресок Дионисия и 120 – в Музей квартиру Василия Белова, –  говорит генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. – Экспонаты пополнили коллекции тканей, металла, дерева и живописи. На данный момент фонд музея составляет более 86000 единиц хранения. Самые ранние из них – археологические находки эпохи мезолита, а также иконы и рукописные книги XV века, авторство которых приписывают самому основателю монастыря – Кириллу Белозерскому.

Тэги: икона, Кирилло-Белозерский музей

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