Экономисты ЦБ предупредили о неизбежном снижении уровня жизни людей при импортозамещении

29.12.2022 [Экономика]

Экономисты Центробанка смоделировали сценарии развития экономики страны в зависимости от эффективности программ импортозамещения. При реализации любого из этих сценариев неизбежно снижение уровня жизни людей.

Импортозамещение, по мнению экспертов, в любом случае снижает уровень жизни в стране. Происходит это по причине того, что на него необходимо отвлекать трудовые ресурсы, а также поддерживать капиталоемкость ВВП на более высоком уровне. Однако чем хуже идет импортозамещение, тем хуже для экономики.

Исследование проводили экономисты ЦБ Мария Лымарь, Александр Реентович и Андрей Синяков, сообщает РБК.

Исследователи взяли за основу экономические показатели 2019 года, когда экономика была полностью открытой, и представили три сценария развития импортозамещения в стране: оптимистичный, нейтральный и пессимистичный.

В оптимистичном сценарии эксперты говорят об отсутствии сложностей с созданием аналогичной импортной продукции внутри страны. Он подразумевает отсутствие потерь производительности при выпуске импортозамещающих товаров. При оптимистичном сценарии ожидается снижение ВВП с последующим его восстановлением в течение 15 лет. В стране сократится производство ранее производимых товаров и увеличится производство товаров в рамках программ импортозамещения. Эта стратегия оправдана в долгосрочной перспективе.

При нейтральном сценарии подразумевается неполное импортозамещение. При этом качество отечественных товаров не гарантировано. Отмечается, что потребительские товары заместить будет проще. При этом ВВП сначала также снижается с последующим частичным восстановлением. При нейтральном сценарии ожидается снижение потребления в стране. Уровень жизни будет ниже, чем при оптимистичном сценарии.

В пессимистичном сценарии учтен низкий уровень импортозамещения. При этом доля отечественных товаров в потреблении находится на минимальном уровне. При таком сценарии ожидается снижение ВВП на треть от базового сценария.

 

Тэги: экономика, импортозамещение

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