Новогодняя выставка открылась в Историко-краеведческом музее в Череповце

Выставка «С Новым годом, товарищи!» открылась в Историко-краеведческом музее в Череповце.

– Новый год — хоть и добрый праздник, но с непростой историей! В Историко-краеведческом музее решили рассказать, как события советского периода 20-го века меняли традиции встречи нового года и что становилось главным для всей страны в одну ночь — новогоднюю, – говорят сотрудники музея. – Понятие «подпольные» елки появилось в 1920-е годы. С 1935 года Новый год стал частью официального «расписания» праздников. В 1940-е годы новогодняя ель стала символом надежды на мир и победу, а игрушки на ней — торжеством счастья над печалью! После 1956 года и выхода фильма «Карнавальная ночь» везде пели про «5 минут». В 1960-е годы — ежегодный «Голубой огонек», кремлевские елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В экспозиции представлены новогодние украшения и карнавальные костюмы из фондов череповецкого музейного объединения, плакаты и вырезки из газет, а также работы художников Владимира Ветрогонского и Алексея Пахомова.

– В 1914 году елки, как немецкую традицию, отменил император Николай II. В 1917 году большевики после подписания мирного договора с Германий вновь возвращают праздник. К 1928 году после смерти Владимира Ильича Ленина Рождество в связи с антирелигиозной компаний отменили совсем. И вот в 1935 году в газете «Правда» появляется статья Павла Постышева «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!», — рассказывает про историю праздника заведующая музеем Юлия Крутцова. – В этой статье особенно обозначалось, как в дореволюционное время «дети рабочих с завистью посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг детей богатеев», а значит и Советское стране нужно торжество не менее веселое и яркое!

Посетить выставку можно до 25 января по адресу: Череповец, пр. Луначарского, 41. График работы: вторник, четверг, пятница, суббота и воскресенье - 10:00-18:00; среда с 11:00-20:00; выходной день – понедельник.

Возрастных ограничений нет.