Предприятия лесной промышленности снизили объемы производства от 9% до 27

09.12.2022 [Экономика]

Из-за санкций, который были введены после начала Россией спецоперации в Украине лесопромышленные компании в текущем году снизили объемы производства от 9% до 27%. Из-за снижения спроса на внутреннем рынке также уменьшились и цены, сообщил в среду заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.

«Наблюдается перезатаривание складов готовой продукции, что вызвало снижение объемов производства от 9% до 27% по таким видам, как пиломатериалы, плиты, пеллеты, шпон и фанера, за исключением целлюлозы везде такое снижение. Вместе со снижением спроса на внутреннем рынке кратно снизились и цены», — сказал он на заседании лесного совета при Совфеде в ходе проходящего в Вологде международного лесного форума и выставки «Российский лес».

Объем заготовки древесины также снижается. Более 13% в целом по России и более 30% — по отдельным многолесным районам. Воробьев добавил, что уже есть отдельные случаи приостановки предприятий, перевода сотрудников в режим неполного рабочего дня или увольнения. По его словам, переориентация экспорта с европейских на восточные рынки становится экономически нецелесообразным из-за снижения закупочных цен и кратного роста транспортных затрат. Внутренний рынок в настоящее время не может компенсировать указанные объемы.

«Непринятие комплекса мер по поддержке отрасли может привести к массовой остановке предприятий, безработице, росту социальной напряженности <…>. Повлечет снижение поступлений налогов», — сказал Воробьев.

 

Тэги: лесная отрасль, санкции

ТОП НЕДЕЛИ

Депутат ЗСО Вологодской области рекомендовал наградить сам себя
В Череповце нашли мертвой женщину, пропавшую несколько дней назад
В Вологде мужчина на черном кроссовере снес дверь автобуса и скрылся
В перинатальном центре Вологды спасли жизнь младенцу с аномалией легких
Вологодский водитель помог справиться с затором на мосту через Шограш
Зарплата в Вологодской области оказалась в среднем на 20% ниже, чем в соседних регионах
В Вологде идет к завершению голосование за место размещения стелы «Город трудовой доблести» в Вологде
В Вологодской области вновь начали расти цены на бензин
В Вологде воры пытались украсть у мужчины купленный накануне автомобиль «Лексус»
В Междуреченском районе автомобиль «Лада Веста» насмерть сбил пенсионерку

Похожие новости

Лесники заявляют об апокалиптической ситуации в своей отрасли

Особенно это касается Северо-Запада

7887
0

В Вологде с профессиональным праздником поздравили сотрудников лесного комплекса

В регионе в этой отрасли трудятся порядка 40 тысяч человек

1481
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Предприятия лесной промышленности снизили объемы производства от 9% до 27
МВД запретило использовать наручники в отношении женщин и несовершеннолетних
Председатель ЗСО Андрей Луценко принял участие в заседании Совета Законодателей
Глава Чагодощенского района сам же нарушил свое постановление
В Череповце мужчина убил собутыльника и продолжил выпивать в той же квартире
Библиотеки Вологды начинают работать по «Пушкинской карте»
В Вологде воры пытались украсть у мужчины купленный накануне автомобиль «Лексус»
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

6536
0
09.12.2022 [БлогоVO]

Утонувшая деревня Конево

317
0
08.12.2022 [Обзор Прессы]

Дольщики, которые вложились в строительство домов в деревне Маурино Вологодского округа, ключи от квартир получат не раньше, чем через год

412
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика