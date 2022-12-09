Предприятия лесной промышленности снизили объемы производства от 9% до 27

Из-за санкций, который были введены после начала Россией спецоперации в Украине лесопромышленные компании в текущем году снизили объемы производства от 9% до 27%. Из-за снижения спроса на внутреннем рынке также уменьшились и цены, сообщил в среду заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.

«Наблюдается перезатаривание складов готовой продукции, что вызвало снижение объемов производства от 9% до 27% по таким видам, как пиломатериалы, плиты, пеллеты, шпон и фанера, за исключением целлюлозы везде такое снижение. Вместе со снижением спроса на внутреннем рынке кратно снизились и цены», — сказал он на заседании лесного совета при Совфеде в ходе проходящего в Вологде международного лесного форума и выставки «Российский лес».

Объем заготовки древесины также снижается. Более 13% в целом по России и более 30% — по отдельным многолесным районам. Воробьев добавил, что уже есть отдельные случаи приостановки предприятий, перевода сотрудников в режим неполного рабочего дня или увольнения. По его словам, переориентация экспорта с европейских на восточные рынки становится экономически нецелесообразным из-за снижения закупочных цен и кратного роста транспортных затрат. Внутренний рынок в настоящее время не может компенсировать указанные объемы.