Выставка «История вологодского кинопроката» открылась в Вологде

06.12.2022 [Культура]

Выставка «История вологодского кинопроката» открылась в кинозале «1000 & 1 фильм» в Вологде.

– На выставке представлены раритетные экспонаты – кинооборудование, которое применялось раньше при показах фильмов. Посетители смогут узнать, какие технические этапы проходила кинопленка прежде, чем попасть в кинозал. Гостям расскажут, как проверялась кинопленка, и раскроют многие технические моменты кинопоказа. Экскурсантам представится возможность самим стать на время фильмопроверщиками, а также удастся посетить «святая святых» любого кинотеатра – киноаппаратную! – говорится в анонсе мероприятия.

Экскурсии по выставке проводятся для организованных групп. Экскурсоводы расскажут истории первых вологодских кинотеатров, про этапы работы с пленкой до кинопоказа и покажут документальный фильм о слете юных кинематографистов в мае 1978 года, который шел в Вологде в кинотеатре «Салют». По сюжету фильма народный артист РСФСР Георгий Милляр и известный советский кинооператор Владимир Окунев (авторов известных советских киносказок «Финист – Ясный сокол», «Золотые рога» и других) с юными вологодскими киноорганизаторами. Эта хроника – единственная сохранившаяся запись, в других государственных и частных архивах ее нет. 

По предварительным заявкам также могут быть показаны фрагменты из документальных и художественных фильмов, которые снимались в Вологде, в том числе «Северные плесы», «Вологда», «Космические братья», «Дядюшкин сон», «Достояние республики» и «Целуются зори».

Выставка работает для организованных групп от 5 человек работает по будням с 10:00 до 16:00 по предварительной записи до 24 декабря. 

Запись по телефонам: (8172) 52-06-66, 52-06-81. 

Адрес кинозала «1000 & 1 фильм»: Вологда, Гагарина, д. 6-а.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: выставка, кино, история

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