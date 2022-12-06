Выставка «История вологодского кинопроката» открылась в Вологде

Выставка «История вологодского кинопроката» открылась в кинозале «1000 & 1 фильм» в Вологде.

– На выставке представлены раритетные экспонаты – кинооборудование, которое применялось раньше при показах фильмов. Посетители смогут узнать, какие технические этапы проходила кинопленка прежде, чем попасть в кинозал. Гостям расскажут, как проверялась кинопленка, и раскроют многие технические моменты кинопоказа. Экскурсантам представится возможность самим стать на время фильмопроверщиками, а также удастся посетить «святая святых» любого кинотеатра – киноаппаратную! – говорится в анонсе мероприятия.

Экскурсии по выставке проводятся для организованных групп. Экскурсоводы расскажут истории первых вологодских кинотеатров, про этапы работы с пленкой до кинопоказа и покажут документальный фильм о слете юных кинематографистов в мае 1978 года, который шел в Вологде в кинотеатре «Салют». По сюжету фильма народный артист РСФСР Георгий Милляр и известный советский кинооператор Владимир Окунев (авторов известных советских киносказок «Финист – Ясный сокол», «Золотые рога» и других) с юными вологодскими киноорганизаторами. Эта хроника – единственная сохранившаяся запись, в других государственных и частных архивах ее нет.

По предварительным заявкам также могут быть показаны фрагменты из документальных и художественных фильмов, которые снимались в Вологде, в том числе «Северные плесы», «Вологда», «Космические братья», «Дядюшкин сон», «Достояние республики» и «Целуются зори».

Выставка работает для организованных групп от 5 человек работает по будням с 10:00 до 16:00 по предварительной записи до 24 декабря.

Запись по телефонам: (8172) 52-06-66, 52-06-81.

Адрес кинозала «1000 & 1 фильм»: Вологда, Гагарина, д. 6-а.

Возрастных ограничений нет.

