Сенатор Андрей Климов предложил признать иноагентами россиян, покинувших родину после начала СВО

27.10.2022 [Политика]

Россияне, покинувшие страну после начала специальной военной операции, могут подпасть под действие норм закона о контроле за иноагентами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Андрея Климова, главы временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

– Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто, – сказал Климов на пресс-конференции 27 октября.

По словам сенатора, уехавшие не смогут претендовать «на какие-то должности, госзаказы и так далее». "

– Я бы не доверял им никакую работу в сфере государственной власти. Я бы рекомендовал за них не голосовать на любые должности. Я был бы крайне удивлен, если эти люди начнут преподавать в государственных вузах или школах, – добавил Климов.

Он также призвал в каждом случае разбираться индивидуально, потому что есть те, что планировал выехать из России еще до начала СВО, например, на лечение. 

– Но есть и случаи, которые прямо предусмотрены законом, которые требуют соответствующего законодательного реагирования. Например, гражданин получает повестку и вместо того, чтобы ехать в военкомат, берет рюкзачок, велосипед и едет совершенно в другую сторону. Это, вообще, преступление, которое предусматривается в том числе статьями Уголовного кодекса, – говорит Климов.

По мнению сенатора, есть «некоторое количество людей, которые труханули и решили где-нибудь что-нибудь переждать». 

– Конечно, эта гражданская позиция заслуживает общественного реагирования <...>. Конституция позволила им покинуть нашу страну, но полагать, что, если они вернутся к нам домой и все их будут с цветами встречать, – это их большое заблуждение, – цитирует сенатора ТАСС. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже прокомментировал данное высказывание:

– Нам неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счет у нас нет. Это, по всей видимости, высказано частное мнение, – цитирует Пескова телеканал «Звезда».

Тэги: специальная военная операция, сенаторы, госдума

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