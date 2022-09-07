Школьники села Кубенское Вологодской области вынуждены ходить в школу по проезжей части

Чиновники отказываются делать безопасный подход к Кубенской школе.

Год назад в Кубенском отремонтировали ведущую к школе и филиалу техникума улицу Гражданскую. Но при этом не сделали тротуар. Дорога в некоторых местах подходит прямо к заборам домов. Дети вынуждены ходить в школу, уворачиваясь от машин, которые на новом асфальте хорошо набирают скорость.

Жители много раз писали чиновникам о том, что необходимо сделать тротуары. Однако, их просьбы остались проигнорированы.

Устав от бездействия чиновников, жители села обратились в региональное отделение Общероссийского Народного фронта.

Активисты регионального ОНФ в рамках акции «Дорога в школу» выявили нарушения требования российского законодательства в части безопасности школьных маршрутов.

«Ремонт дорожного полотна улицы Гражданской, на которой расположена «Кубенская средняя школа именит героя Советского Союза Александра Клубова, был проведен в 2021 году. Однако тротуаров у дороги нет. Проезжая часть сразу упирается в забор, которым обнесен школьный участок. Этой же дорогой ходят и студенты расположенного на соседней улице Юбилейной Кубенского филиала Вологодского технического колледжа. Помимо тротуаров на Гражданской нет ни «лежачих полицейских», ни знаков, ограничивающих скорость, ни разметки. Единственный установленный дорожный знак «Дети» был скрыт разросшейся листвой и не заметен с проезжей части», - подтвердили нарушения в региональном отделении ОНФ.

После того, как на проблему обратили внимание активисты ОНФ, ситуация в целом не улучшилась. В поселке были обрезаны ветки деревьев, закрывающих дорожный знак «Дети», обкошена трава на обочинах, повешен дополнительный фонарь и отремонтированы воздушные линии электропередачи. Однако никакой информации о нанесении дорожной разметки и обеспечении безопасного движения детей вдоль улицы Гражданская чиновники не обеспечили. При этом в Кубенскую среднюю школу ежедневно ходят на уроки почти триста детей, подвергающихся опасности на дороге.

Поскольку местные власти решили проигнорировать и требования Общероссийского народного фронта, ОНФ направило свои обращения уже в ГИБДД и прокуратуру Вологодской области.