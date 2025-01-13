Автобус «Петрозаводск – Вологда» с 15 пассажирами слетел в кювет

Авария произошла в воскресенье, 12 января, около половины десятого утра в 10 километрах от села Шёлтозера Прионежского района Республики Карелия. Об этом сообщает портал «Новости Карелии. Фактор».

Из-за плохих погодных условий рейсовый автобус «Петрозаводск – Вологда» съехал в кювет и застрял в снегу. 15 пассажиров, в том числе двое детей, находились в этот момент в автобусе. Все они смогли самостоятельно эвакуироваться.

Более часа спасатели с помощью лопат и пожарной машины пытались вытащить автобус. Им даже пришлось разобрать лицевую часть транспорта.

К счастью, в ходе происшествия никто не пострадал. После вызволения из снежного плена автобус продолжил свой маршрут в сопровождении сотрудников ГИБДД.