Газпром готовится к массовым сокращения управляющего персонала

[ Экономика ]
Автор:
Алексей Колосков

Газпром

Как известно по итогам 2023 года “Газпром” завершил с убытками в размере ₽583 млрд. Компания из национального достояния превратилась в одну из самых убыточных отечественных компаний. Конечно же, на этом сказались всем известные события, украинский кризис, взрывы на газопроводе “Северный поток” и западные санкции. Чтобы выйти из кризиса, руководство газового холдинга вынуждено пойти на непопулярные меры. 

“Газпром” готовится к оптимизации своего штатного расписания, в компании планируются массовые сокращения управляющего персонала. На улице могут оказаться порядка 1600 человек. 

Как стало известно Telegram-каналу Baza, еще в конце 2024 года на утверждение главе компании Алексею Миллеру поступил документ, составленный заместителем председателя правления Еленой Илюхиной “Об изменении подхода к управлению персоналом”. В нем содержалась информация, что за последние 20 лет управленческий штат раздулся до 4100 человек, при этом Фонд оплаты труда вырос до 50 млрд. руб. 

Газпром

Газпром

На основании этого было принято решение о сокращении. Под “оптимизацию” попадут 1600 человек, а сэкономленные средства будут направлены на “повышение мотивации и развитие персонала”. Конкретные очертания по проведению сокращения будут озвучены к 15 февраля 2025 года.

Данную информацию подтвердил заместитель председателя компании Сергей Куприянов: 

Письмо актуально. По причинам — всё написано в письме. Больше ничего давать и комментировать не буду.

Интересно, а господин Миллер сократить себе премию? Или например, сколько средств будет потрачено на покупку новых легионеров для футбольной команды “Зенит” из Санкт-Петербурга?

Теги:
экономика кризис
globallookpress.com
 

Последние новости

В Вологде подведены итоги фестиваля «Рождественские истории»
Газпром готовится к массовым сокращения управляющего персонала
В Беларуси признали российские печенья опасными для жизни
Поезд Вологодской области вышел на линию московского метро
Министр туризма не сработалась с Георгием Филимоновым
ФК «Динамо» не стал продлевать контракты с двумя игроками
Пьяный грязовчанин угнал машину своего начальника и попал в два ДТП
Автобус «Петрозаводск – Вологда» с 15 пассажирами слетел в кювет
Вологжанам предлагают бесплатно посетить музеи
Житель Вологодского округа обвиняется в убийстве знакомого