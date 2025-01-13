Газпром готовится к массовым сокращения управляющего персонала

Как известно по итогам 2023 года “Газпром” завершил с убытками в размере ₽583 млрд. Компания из национального достояния превратилась в одну из самых убыточных отечественных компаний. Конечно же, на этом сказались всем известные события, украинский кризис, взрывы на газопроводе “Северный поток” и западные санкции. Чтобы выйти из кризиса, руководство газового холдинга вынуждено пойти на непопулярные меры.

“Газпром” готовится к оптимизации своего штатного расписания, в компании планируются массовые сокращения управляющего персонала. На улице могут оказаться порядка 1600 человек.

Как стало известно Telegram-каналу Baza, еще в конце 2024 года на утверждение главе компании Алексею Миллеру поступил документ, составленный заместителем председателя правления Еленой Илюхиной “Об изменении подхода к управлению персоналом”. В нем содержалась информация, что за последние 20 лет управленческий штат раздулся до 4100 человек, при этом Фонд оплаты труда вырос до 50 млрд. руб.

На основании этого было принято решение о сокращении. Под “оптимизацию” попадут 1600 человек, а сэкономленные средства будут направлены на “повышение мотивации и развитие персонала”. Конкретные очертания по проведению сокращения будут озвучены к 15 февраля 2025 года.

Данную информацию подтвердил заместитель председателя компании Сергей Куприянов:

Письмо актуально. По причинам — всё написано в письме. Больше ничего давать и комментировать не буду.

Интересно, а господин Миллер сократить себе премию? Или например, сколько средств будет потрачено на покупку новых легионеров для футбольной команды “Зенит” из Санкт-Петербурга?