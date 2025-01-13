Министр туризма не сработалась с Георгием Филимоновым

[ Общество ]

Министр туризма Вологодской области Инесса Фельдман ушла с поста главы министерства туризма. Об этом сообщает издание «Тульские новости».

Как пишет сайт издания, Фельдман покинула министерство туризма, а вместе с ним и Вологодскую область.

По данным «ТН», глава ведомства не сработалась с губернатором Георгием Филимоновым.

Напомним, в Вологодскую область Фельдман приехала в октябре 2024 года из Тульской области, где работала заместителем главы города Тулы.

В нашем регионе она первоначально возглавляла департамент культуры и туризма, который позже был разделен на два министерства – культуры и туризма. Фельдман была назначена главой Минтуризма.

Газета «Рязанские новости» сообщает, что Фельдман может возглавить Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.

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