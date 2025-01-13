Пьяный грязовчанин угнал машину своего начальника и попал в два ДТП

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ДТП

Инцидент произошел 10 января в Грязовецком районе. 53-летний мужчина, будучи пьяным, угнал автомобиль и стал виновником двух аварий. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления МВД России.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о пьяном водителе в поселке Льнозавод Грязовецкого района. При проверке информации сотрудники ДПС обнаружили автомобиль «Ниссан Патрол», стоящий поперек проезжей части. У водителя же были все признаки алкогольного опьянения. Позже алкотестер показал, что содержание алкоголя в крови нарушителя в 6 раз превышает допустимую норму.

«Как выяснили полицейские, мужчина не имел водительского удостоверения, а автомобиль он угнал у своего начальника, который в это время находился в Вологде. По пути водитель задел два транспортных средства, которым причинил механические повреждения. Мужчина попытался скрыться, но далеко уехать не смог», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении водителя составлены административные материалы за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления и управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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