Житель Вологодского округа обвиняется в убийстве знакомого

[ Происшествия ]

СК

Продолжается расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Федотово Вологодского округа. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области, 29 декабря прошлого года в квартире дома в Федотово было обнаружено тело проживавшего там мужчины с множественными телесными повреждениями. По версии следствия, ранее хозяин квартиры вместе со своим соседом на протяжении нескольких дней употребляли спиртное. Из-за возникшей неприязни сосед нанес потерпевшему смертельные травмы.

Более 10 раз фигурант привлекался к уголовной ответственности, в том числе за хищения, хулиганство и преступления против жизни и здоровья.

«В ходе первоначальных следственных действий следователями получены доказательства причастности злоумышленника к совершенному особо тяжкому преступлению, он задержан, допрошен и в последующем заключен под стражу. По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается выполнение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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Фото: пресс-служба СУ СК России по Вологодской области
 

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