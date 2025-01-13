Поезд Вологодской области вышел на линию московского метро

[ Общество ]

Поезд

Сегодня на линию московского метро вышел первый в истории брендированный поезд Вологодчины. Его оформление посвящено культурному и историческому наследию региона. Уникальный состав будет курсировать на Серпуховско-Тимирязевской линии в течение полугода. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор области.

«Вагоны поезда представляют разные времена года на Русском Севере и рассказывают о его богатствах. Внутреннее убранство посвящено городам и муниципалитетам Вологодской области. Пассажиры могут узнать о главном волшебнике России — Деде Морозе из Великого Устюга и его швейной фабрике, крупнейшем в Европе Кирилловском монастыре, о вологодском Музее кружева, а также фирменном стиле «тотемское барокко». Стены состава оформлены в виде кружева и узнаваемого образа «птицы счастья»», — поделился Георгий Филимонов.

Помимо того, в вагонах размещены ссылки на новый туристический портал travel-vologda.ru для тех, кто хочет познакомиться с регионом поближе.

Поезд

Теги:
Туризм метро поезд
Фото: соцсети Георгия Филимонова
 

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