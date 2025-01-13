В Вологде подведены итоги фестиваля «Рождественские истории»

[ Общество ]

В Вологде подвели итоги VI городского фестиваля «Рождественские истории». Открытый фестиваль малых театральных форм прошел в креативном пространстве «Салют, молодежь!».

«Фестиваль мы проводим для поддержки и развития творческого потенциала нашей молодежи. В этом году мы принимали заявки в следующих номинациях: «Спектакль-сказка», «Классическая сказка», «Эстрадная миниатюра. Сказочные персонажи», «Театр мод». Чтобы участники могли «прокачать» свои навыки, для них были организованы мастер-классы по вокалу, актерскому мастерству, сценическому движению», – прокомментировала начальник управления по молодежной политике администрации Вологды Яна Филиппова.   

Лауреатом I степени в номинации «Спектакль-сказка» стал учебный театр Вологодского областного колледжа искусств «Старт-театр».

Лауреатами I степени в номинации «Эстрадная миниатюра» стали Никита Гужов и Александра Пименова.

Награду за лучшую мужскую роль получил Никита Гужов, за лучшую женскую роль – София Арсеньева.

В рамках фестиваля также прошла «Битва чтецов».

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