В Беларуси признали российские печенья опасными для жизни

Недавно в Беларуси запретили для продажи российскую гречку торговой марки “Фермер” по причине того, что якобы она разваривается дольше указанного времени на 4 минуты. Мы тогда предположили, что это не последний эпизод по запрету продажи российских продуктов на территории союзного государства, и как показало время, мы не ошиблись.

Сегодня стало известно, что белорусские власти признали опасным для здоровья и запретили продажу на своей территории российское печенье.

Госстандарт Беларуси внес в реестр опасной продукции печенье «картошка» челябинского предприятия «Колос» и орешки со сгущенкой «Любимая лавка» пензенского производителя.

Как показала проведенная экспертиза, в печенье «картошка» в 1,2 раза превышено содержание сорбиновой кислоты, а в орешках со сгущенкой обнаружен бензоат натрия, который запрещен для использования в пищевой продукции на территории Беларуси.

На основании постановления надзорного ведомства введен запрет на ввоз этой продукции на территорию Беларуси, а уже имеющийся товар изымают из обращения.

На самом деле в этой истории важен другой момент. Если в Беларуси данные добавки находятся под запретом, то почему они разрешены для использования в России. По информации Telegram-канала SHOT ПРОВЕРКА, опасность бензоат натрия в продуктах заключается в том, что при реакции с другими веществами он трансформируется в канцерогенное вещество. Согласитесь, что есть над чем задуматься?