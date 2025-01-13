ФК «Динамо» не стал продлевать контракты с двумя игроками

[ Спорт ]

Футбольный клуб «Динамо» (Вологда) не стал продлевать контракты с Дмитрием Югалдиным и Магомедом-Дени Цуцулаевым.

Полузащитник Дмитрий Югалдин пополнил ряды «бело-голубых» летом 2024 года. В составе команды футболист провел 16 матчей и отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.

Вратарь Магомед-Дени Цуцулаев также пришел в вологодскую команду летом 2024 года. За это время он провёл 6 матчей, два из которых сыграл на ноль.

Клуб поблагодарил футболистов за сотрудничество и пожелал дальнейших успехов.

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Футбол Динамо Вологда
 

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