Вологжанам предлагают бесплатно посетить музеи

Каждую третью среду месяца в Вологодской области действует акция «Культура рядом». Она подразумевает бесплатное посещение музеев и галерей для жителей региона. В этом месяце акция выпадает на 15 января.

Обратите внимание, что бесплатный билет выдается при предъявлении документа, подтверждающего прописку на территории Вологодской области.

Для свободного посещения открыты Вологодский музей заповедник и его филиалы: Музей кружева, музей «Мир забытых вещей», музей «Вологодская ссылка», музей «Вологда на рубеже XIX - XX вв.», Дом-музей Петра I, а также архитектурно-этнографический музей «Семёнково».

Помимо этого, вологжанам предлагают бесплатно посетить Вологодскую областную картинную галерею и ее филиалы, в том числе главное здание на Мира, 34, Дом Корбакова, Мастерскую А. В. Пантелеева, Шаламовский дом и галерею «Красный мост».

Великоустюгский музей-заповедник, Белозерский областной краеведческий музей и музеи муниципальных округов тоже ждут вологжан.

Бесплатное посещение не распространяется на экскурсионное обслуживание.