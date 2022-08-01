Российские суды вместо депортации начали штрафовать украинцев

Российские суды отменяют решения о депортации граждан Украины, прибывших на территорию России после начала спецоперации и находящихся в центрах временного пребывания иностранных граждан. Причина – «отсутствие фактической возможности их исполнения», поскольку во время спецоперации они не могут пересечь границу. Об этом сообщают правозащитники из Московской Хельсинской группы.

Как сообщает «КоммерсантЪ», на данный момент только в подмосковном центре временного содержания иностранных граждан располагаются 113 украинских граждан. Из-за нарушения миграционного законодательства местные власти намеревались выдворить их из страны. Еще почти 250 человек находились в следственных изоляторах и по запросу украинских правоохранительных органов их также должны были депортировать или отправить отбывать наказание на Украину.

Проблемой украинцев занялись эксперты Московской Хельсинской группы, которые направили запрос в Службу судебных приставов. Там правозащитникам ответили о невозможности исполнения решения судов из-за «отсутствия фактической возможности их исполнения».

Как говорится в ответе, украинцы с имеющимися документами не могут пересечь границу из-за ведения спецоперации, а те, у кого нет документов, не могут их восстановить, поскольку украинские консульства закрыты.

Через суды приставы потребовали освободить украинских граждан. Только с начала июля Фемида освободила из подмосковного центра временного содержания иностранных граждан 21 украинца. Правда, им при этом были выписаны штрафы в размере от 4 до 7 тысяч рублей. В аналогичном центре Санкт-Петербурга были выпущены порядка 40 граждан Украины.

По данным МВД, граждане ДНР, ЛНР и Украины без разрешительных документов должны были покинуть территорию России до 17 августа. Именно в этот день для них заканчиваются сроки временного пребывания иностранцев в России.