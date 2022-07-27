Череповец вновь вошел в десятку самых грязных городов России

Даже лесные пожары негативно влияют на экологическую обстановку в регионах, поскольку в процессе горения происходят повышенные выбросы углерода.

Специально для «Российской газеты» директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова назвала самые неблагоприятные в экологическом плане города. При составлении рейтинга учитывались показатели чистоты воздуха, воды, количество свалок.

«Например, самыми вредными производствами считаются тепловые электростанции и котельные. Чем больше промышленных предприятий располагается на берегах водоемов, тем хуже, обычно ситуация с качеством воды. Количество мусорных свалок и их объемы также считаются одним из ключевых показателей. Мусорные свалки превращаются в опасные могильники, которые отравляют окружающую среду неблагоприятными для здоровья граждан выделениями. Также существует норма по количеству зеленых насаждений на одного человека. Кроме того, при определении экологического статуса, учитывается количество автомобилей, которые ежедневно выбрасывают в атмосферу СО2», — пишет издание.

Учитывая все неблагоприятные факторы в России можно выделить самые благоприятные и неблагоприятные в экологическом плане города для проживания. Это Магнитогорск, Челябинск, Норильск, Красноярск, Череповец, Липецк, Новокузнецк, Медногорск и Нижний Тагил.

В список самых чистых попали такие города, как Тамбов, Сочи, Майкоп, Таганрог, Владикавказ, Севастополь, Грозный, Кострома, Саранск и Йошкар-Ола.