Минтруд: средние слои населения отказываются рожать из-за неопределенности, а меры поддержки на них не ориентированы

08.07.2022 [Общество]

Минтруд и ВШЭ предупредили о рисках снижения рождаемости в России до 2024 года из-за сокращения числа женщин в фертильном возрасте и ситуации на рынке труда. К осени власти подготовят предложения, как стимулировать рождаемость Сообщает РБК.

Издание обнародовало информацию из протокола совещания рабочей группы совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Минтруд и НИУ ВШЭ на заседании озвучили, что по итогам 2021 года общий коэффициент рождаемости в России (число новорожденных на 1 тыс. жителей) составил 9,6, превысив плановое значение 9,2, но в перспективе до 2024 года существуют риски сокращения рождаемости. 

От Минтруда в мероприятии участвовали министр Антон Котяков и его первый заместитель Ольга Баталина, от НИУ ВШЭ — проректор Лилия Овчарова. Председателем рабочей группы был помощник президента Максим Орешкин. Как рассказал РБК участник встречи, глава Минтруда сделал доклад, посвященный демографической ситуации, потом состоялось его рабочее обсуждение.

Эксперты ведомства и НИУ ВШЭ выделили факторы, определяющие риск снижения рождаемости в ближайшие годы. В первую очередь — это сокращение на 20% численности женщин в возрасте 20–29 лет. Именно на этот возраст приходится 44,1% всех рождений детей (по данным за 2021 год).

Второй фактор — это структурные изменения на рынке труда.

«Они влияют на демографическую ситуацию, в том числе в части снижения суммарного коэффициента рождаемости, следует из протокола. Существующие меры поддержки в основном касаются 20% самых бедных россиян, а средние слои рассчитывают только на свои трудовые доходы, отметила Овчарова. В условиях, когда растет неопределенность на рынке труда, средний класс корректирует свои репродуктивные намерения в сторону отказа. Например, в период пандемии работодатели не увольняли, но и не принимали новых работников. В результате выпускники высших и средних специальных учебных заведений столкнулись с большими рисками при трудоустройстве. У этой возрастной группы и так немного планов родить детей в ближайшие два года, но в 2020-м этот показатель стал еще ниже, констатировала эксперт», — пишет издание.

Кроме этого в список факторов, которые влияют на рождаемость, вошли уровень доходов, обеспеченность жильем, доступность детских садов, доступность и качество детского здравоохранения, а также различные меры, которые реализуются в рамках нацпроекта «Демография». Минтруд и ВШЭ должны будут проанализировать влияние этих факторов и представить до 30 сентября предложения о дополнительных мерах стимулирования рождаемости в России.

Тэги: рождаемость, демография

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