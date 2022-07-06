Житель Вологды оказался в реанимации после того, как попробовал еду, купленную в супермаркете Ярославля

06.07.2022 [Общество]

С 3 июля жительница Вологды Наталья Юдина пытается добиться изъятия из продажи продуктов, которыми закупился ее муж в Ярославле. После того, как мужчина поел капусту и морковь по-корейски, купленную в одном из «Магнитов» соседнего областного центра, он попал в реанимацию. 

Наталья Юдина предполагает, что причина плохого состояния мужа может крыться в некачественной в еде. Несколько дней она дозванивалась на горячую линию Роспотребнадзора, хотела чтобы товар изъяли из продажи на время разбирательств. Но так и не добилась никакой реакции. 

«Пытаюсь с субботы добиться изъятия из продажи капусты по-корейски, которой возможно отравился мой муж, купив ее в магазине Магнит в Ярославле. Звоню на прямую линию в Роспотребнадзор по телефону 88005554943.В субботу попросили написать обращение, рассмотрят в течении 30 дней. То есть, возможно, люди будут травиться еще 30 дней. В понедельник опять позвонила, соединили с Ярославлем, но там никто не ответил. Попросили описать суть проблемы и сказали перезвонят. Не перезвонили.
Во вторник позвонила еще раз. В Ярославле опять не ответили. Мне диспетчер предложила дозваниваться самой. Она даст телефон», — рассказала женщина NewsVo.

Ее муж находился в Ярославле на обследовании в железнодорожной больнице, после того как сходил в магазин и поел капусту, ему стало плохо. 

«Вечером началась диарея. Это был четверг. Утром пошёл купил уголь не помог, купил Лапоромид, выпил, не помог. В субботу утром сказал врачам. Подумали, ротовирусная инфекция, положили в отдельную палату. В воскресенье стало совсем плохо. Притащили препараты с реанимации, температуру сбили, тахикардию сняли. В понедельник отправили в инфекционную. В инфекционной сказали, что инфекции нет, а отказали почки, так как уже сутки нет мочи. Отправили обратно. Сейчас в реанимации», — продолжает Наталья Юдина. 

Женщина не может утверждать, что на состоянии мужа сказалась еда, но это может быть возможной причиной. По крайней мере, это должны проверить, считает вологжанка. Ведь если еда некачественная, пострадать могут и другие люди. 

Наталья написала обращение в Правительство РФ, Президенту и Роспотребнадзор. Но удивлена, что нет никаких срочных изъятий товара, быстрых реакций на ее жалобы. Ведь в подобных случаях, по ее мнению, затягивание может повлечь негативные последствия. 

Тэги: еда, отравление

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