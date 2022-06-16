Уже сегодня в рамках фестиваля «Голоса истории» на сцене Вологодского драматического театра будет представлен спектакль «Маленькие трагедии» по одноименному произведению Александра Сергеевича Пушкина.

Зрители увидят, как на их глазах сочиняются и воплощаются уникальные пушкинские сюжеты. «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Каменный гость», «Пир во время чумы» — все четыре одноактные пьесы, драматические шедевры Пушкина, написанные им на нижегородской земле, в Болдине, — вошли в спектакль, «закруженные» его же стихотворением-шедевром «Сцена из Фауста» («Мне скучно, бес…»).

Спектакль создан Нижегородским драматическим театром. Режиссер Искандер Сакаев.

«Я очень много ставил в России, девять лет, не приходя в сознание ставил. Часть моих самых удачных работ состоялись в Нижегородском театре имени Горького. Это театр, который со шлейфом, когда ты приходишь и понимаешь, что ты попал в театр. Это тетр с колоссальным потенциалом. Это театр, который занимает мощное место в театральной карте России», — говорит Искандер Сакаев о месте, где родился спектакль, привезенный на фестиваль.

С «Маленькими трагедиями» он соприкасался еще в детстве.

«Эта книжка, наверно у многих была, такая маленькая в тоненькой обложке с очень красивыми графическими картинками. Это книга, которое производила на меня неизгладимое впечатление еще до того как я читать научился», — вспоминает режиссер.

Для него «Маленькие трагедии» стали той горой, которую хотелось покорить. По словам Искандера Сакаева, помогли ему в это актеры, до уровня которых надо дотянуться и театр.

«Этот спектакль, именно только в этом театре смог реализоваться, именно с эими возможностями. Нижегородский театр всегда слушает дыхание зала», — поясняет он.

«Пушкин — это автор, который великий и в то же время очень мстительный. Влезаешь туда и все начинает сыпаться. Спектакль сложнопостроенный, сочиненный вместе с артистами. Пушкин это сильное повышение планки. Вызов для меня и для театра. Маленькие трагедии — это совершенно нечеловеческий язык, при этом речь тотально русская, при том, что она сделана на европейском материале», — признается режиссер.

Александр Сергеевич Пушкин назвал своё творение «опыты драматических изучений». Опыты и эксперименты девятнадцатого столетия уже сегодня можно будет посмотреть в экспериментах и опытах Нижегородского театра драмы века двадцать первого.