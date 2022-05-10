Никто не забыт: история братской могилы в Маурино, где в годы войны обрели свой покой сотни человек

Недалеко от села Молочное на Мауринском кладбище стоит памятник неизвестному солдату. Здесь не проходит больших парадов. Не говорят громких речей. Редко к памятнику подходят люди и кладут цветы. Рядом четыре братские могилы…

«Это место я обнаружил несколько лет назад. Совершенно случайно. Мемориал был забыт. Не прибран. На плитах фамилии, пожалуй, со всех уголков страны», — рассказывает депутат Законодательного Собрания Вологодской области, региональный координатор проекта «Историческая память» Павел Горчаков.

В этом году он решил 9 мая встретить именно здесь. Один. Почтить память героев в тишине. Почтить память тех, кто, скорее всего, нашел свой покой на чужой земле.

«Когда я стал выяснять, что это за мемориал, узнал, что в Молочном в годы Великой Отечественной войны был эвакуационный госпиталь для рядового состава. Сюда везли раненых бойцов с фронта. Многих не удалось спасти», — поделился своими расследованиями депутат.

Эвакогоспиталь размещался в Молочном с 19 июля 1941 года по 1 июня 1944. Он сюда был перевезен из Выборга. Семь отделений госпиталя на 1500 мест разместились в главном корпусе Вологодского сельско-хозяйственного института, общежитиях ВСХИ, в зданиях поселка.





Так как в 1941 году на Ленинградском фронте шли ожесточенные бои, то в госпиталь поступало очень много раненых. Эшелоны шли ежедневно. В основном, с тяжаелоранеными и обмороженными бойцами. Та зима была холодной, Тихвин был занят немцами, а Ленинград находился в блокаде.



Госпитальными койками был занят каждый уголок института, койки стояли даже на лестничных площадках. Персонал работал сутками. Ему помогали студенты и сотрудники института. Постоянно требовалась донорская кровь, которую сдавалаи и жители поселка Молочное, и персонал госпиталя. Бинтов не хватало, их стирали, кипятили и снова перевязывали солдат… В это время над поселком летали немецкие самолеты. Чтобы они не заметили госпиталь, в здании выключали свет. Операции проводили при свечах… Спасти удавалось не всех…

Тех, кто, не смог победить смерть, хоронили рядом. На Мауринском кладбище.

Сегодня о страданиях, которые перенесли солдаты, здесь, совсем рядом, в тылу, напоминает скромный обелиск неизвестного солдата, рядом воинское захоронение.

«Местные говорят, что здесь похоронены тысячи, что могил много на самом кладбище. Я пытался их найти, но пока безуспешно», — продолжает Павел Горчаков.

На информационной табличке говорится о 187 солдатах и офицерах Советской Армии, умерших в эвакуационном госпитале № 2309 с июля 1941 по август 1944 годов от ран, полученных на фронтах Великой Отечественной войны. Места погребения военнослужащих представляют собой четыре площадки, обнесенные бетонным бордюрным камнем. На плитах нанесены имена 186 и одно имя увековечено на отдельном памятнике. Это памятник Герою Советского Союза Илье Уткину, открытый в 1963 году.





Илья Уткин в годы Великой Отечественной войны был разведчиком, неоднократно проникал в тыл врага и брал языков, участвовал в форсировании Днепра.

«Подобных захоронений по нашей области 90 — 15306 бойцов нашли свой последний приют в Вологодской области. И очень хотелось бы, чтобы чаще вспоминали о них. Будем заниматься этим в рамках федерального проекта „Единой России“ „Историческая память“», — говорит Павел Горчаков.

Благодаря проекту, которым он руководит, за последние четыре года в реестр данных было внесено 1045 обелисков, памятников воинам, участвовавших в Великой Отечественной войне. Такие места помогают не только сохранять память, но позволяют родным искать своих погибших предков. Ведь пока, есть места, где похоронены солдаты, пока они не забыты, сохраняется нить памяти.



На мемориале в Маурино есть табличка, которая была кем-то бережно прикручена к ограде. Рядом два портрета.

«С 60-летием Царство небесное Тебе брат Степан. Мы из одного теста и выпекались на одной сковороде. Папаша любил тебя, хотя не разделял как личность Музу от Шуры. Роккер», — написано на ней.

А это значит, что кто-то нашел своих родных именно здесь. Это значит, что никто не забыт.