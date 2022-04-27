Эксперты Международного экологического форума: Вологда имеет хороший потенциал в разрезе устойчивого экономического развития

27.04.2022 [Общество]

Мэр Вологды Сергей Воропанов 21 апреля передал разработанный муниципалитетом проект Экологического стандарта города на изучение Российскому экологическому обществу. Это произошло в ходе Международной научно-практической конференции «Экология и общество: баланс интересов». Напомним, именно эксперты Российского экологического общества работали над созданием первого в России регионального Экологического стандарта Челябинской области, получившего высокую оценку Правительства РФ. А вот среди муниципалитетов Вологда разработала такой документ впервые.

«Проект Экостандарта города прошел обсуждение в Администрации и на Общественном совете города, в ближайшее время будет обсуждаться с населением и бизнесом, а затем будет утвержден как один из важнейших документов стратегического развития Вологды. Конечно, необходимо услышать и мнение экспертов. Стратегию „ЭкоВологда-2030“ мы реализуем уже год. В современных геополитических условиях мы не должны отказываться от экологической тематики, но, с точки зрения повестки ESG, на первое место сегодня выходят люди и управление. Сейчас самое время активно внедрять мероприятия, направленные на формирование экологически ответственного поведения граждан и бизнеса», — отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.  

После научно-практической конференции эксперты, ученые, представители Администрации Вологды ответили на вопросы журналистов. В частности, о потенциале города в разрезе устойчивого экономического развития.

Мэр города Вологды отметил, что тема «зеленой» повестки актуальна. В экологическом стандарте подняты вопросы экономики замкнутого цикла. Дальше будет разработана программа действий. Уже сейчас есть положительные примеры в экономике Вологды — предприятия, ориентированные на внедрение в своей работе принципов ESG. 

Так, администрация города Вологды подписала 21 апреля соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией «Лига переработчиков макулатуры», объединяющей более 70 предприятий. В рамках этого соглашения планируется строительство современного предприятия по сбору макулатуры и подготовке ее к переработке. Сейчас в городе работают две базы по сбору макулатуры, но они требуют модернизации. Прорабатывается новый современный формат, который необходим Вологде. Ведь только в прошлом году в ходе различных экологических акций и в результате деятельности экологических общественных организаций в областной столице было собрано несколько сотен тонн вторсырья, из них порядка половины — макулатура.

Член-корреспондент Российской академии наук Александр Широв также пояснил на пресс-конференции, что «зеленая» повестка выгодна для отдельных предпринимателей и отдельных корпораций, которые могут получать доход от производств экологической направленности.  

«Та „зеленая“ повестка, которую вологодские власти ставят на первый план, серьезно завязана на экономике города. Это не действия исключительно в области экологии, это бизнес, за счет этого можно получать дополнительный доход. А если предприятия получают доход, то от этого лучше и региону, и всем его жителям. Важно проводить „зеленую“ повестку, как элемент экономического развития. Вологодская область — регион с довольно высоким качеством управления и имеет в этом вопросе очень неплохие перспективы», — отметил он.

Заведующая лабораторией Института проблем региональной экономики РАН Маргарита Замятина также отметила возможности областной столицы при реализации экоповестки:

«Если мы сейчас посмотрим на стратегии социально-экономического развития, то понятно, что почти во всех регионах есть блок по охране окружающей среды. Но далеко не все регионы принцип устойчивого развития выполняют. Почему я считаю, что повезло Вологде. Потому что на уровне и региона, и муниципалитета власть понимает, что такое концепция устойчивого развития, и обладает готовностью и способностью реализовать ее. Проект „ЭкоВологда“ свидетельствует о том, что принцип устойчивого развития совмещает и экономическую, и экологическую, и социальную направленность. Что город Вологда — это социо-эколого-экономическая система. В этом проекте реализован этот принцип полностью. Кроме того, здесь есть научный и креативный потенциал».

Эксперты предложили дополнить Экологический стандарт Вологды примерами реальных проектов, которые уже реализованы на территории областной столицы, тогда он станет образовательным пособием для жителей других городов. Также эксперты предложили городу обратить внимание на развитие современной высокотехнологичной индустрии.

«Вологда — очень комфортный город. Я бы связывал это с экологией, с высокотехнологичными рабочими местами. Сейчас растет доля наукоемкого сервисного сектора. А это дорогие специалисты, которые живут в комфортных городах, таких как Вологда: нешумных, удобных, где можно проводить время с семьей, где есть богатая культурная составляющая. Все эти вопросы вокруг стандарта по экологии в Вологде — это осмысление города в новых непростых условиях. В Вологде есть для этого все предпосылки», — отметил Академик РАН, директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН Валерий Крюков.

В Экологическом стандарте Вологды содержатся рекомендации по снижению негативного воздействия на окружающую среду, по созданию экологически комфортных условий для проживания вологжан, экологизации производств, сохранению и защите экологической системы города.  Документ отражает принципы стратегии «ЭкоВологда», которая направлена на формирование в городе экономики замкнутого цикла и экологичного пространства для жизни. Этому способствуют 25 муниципальных проектов по формированию «зеленой экономики», «зеленого каркаса» города, созданию системы экологичного транспорта, экопросвещению горожан.

 

Тэги: Экология, экостандрат

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