«Петровская ассамблея» пройдет в Вологде 23 апреля

Музыкально-танцевальный вечер «Петровская ассамблея» пройдет в областной библиотеке имени Бабушкина в Вологде 23 апреля. Мероприятие посвящено 350-летнему юбилею русского императора Петра Первого.

– Проведение подобного мероприятия – своеобразная попытка заглянуть в историю и рассказать об ассамблее – новой форме досуга на европейский манер для русского общества первой четверти 18-го века, – говорится в анонсе мероприятия.

Ассамблеи (от франц. assemblée, «собрание» – ред.) — прообраз дворянского бала, празднование, введенное Петром Первым в культурную жизнь русского общества в декабре 1718 года.

Саму идею Петр заимствовал из форм проведения досуга, которые видел в Европе. Ассамблеи проводились летом на открытом воздухе. В программу ассамблей входили еда, напитки, танцы, игры и беседы.

В «Петровской ассамблее» в Вологде примет участие городская студия исторического танца «Эмоция». С напутственным видеообращением к участникам Ассамблеи обратится историк танца и руководитель ярославского Клуба исторической реконструкции и ролевого взаимодействия «Зазеркалье» Борис Стратилатов.

Об истории первых ассамблей в России и первых придворных балах, о танцевальной культуре и модах конца 17 – первой трети 18 веков расскажут руководители Студии Елена Микрюкова и Надежда Махова. Вологжане не только узнают о ставших популярными в России салонных европейских танцах – менуэтах, гавотах и контрдансах, но и научатся их танцевать.

О прическах, которые возводили на своих головах русские красавицы Петровской эпохи, будут говорить профессиональные мастера-парикмахеры – преподаватели и студенты Вологодского областного колледжа технологии и дизайна.

О правилах поведения на таких ассамблеях, о том, как и чем на них угощали, расскажет сотрудник Областной библиотеки Наталья Швецова.

Дополнят вечер фрагменты известных художественных фильмов, снятых отечественными кинематографистами и посвященных Петровской эпохе.

Начало мероприятия 23 апреля в 13:00 в Большом зале Вологодской областной библиотеки по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7.

К участию приглашаются все желающие. Вход свободный. Участников просят соблюдать санитарные правила и масочный режим.

Возрастные ограничения: (12+).

