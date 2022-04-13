России грозят проблемы с ассортиментом строительных, отделочных материалов, химии и инженерного оборудования

13.04.2022 [Экономика]

Логистические сложности, ухудшение эпидемиологической обстановки в Китае, а также новые санкции ЕС против России грозят проблемами с ассортиментом строительных и отделочных материалов, химии и инженерного оборудования.

Это может произойти уже через несколько месяцев. Сейчас сети распродают старые запасы. 

Импортозамещение частично может решить проблемы, но у производителей в свою очередь может возникнуть проблема с закупкой сырья. Об этом Коммерсанту сообщили свои источники в крупных DIY-сетях. 

Так, в онлайн-гипермаркете «ВсеИнструменты.ру» говорят, что наполненности складов у их поставщиков хватит на три-четыре месяца. Гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев говорит, что у участников рынка возникли как сложности с доставкой товаров из-за логистических ограничений, так и проблемы с проведением оплаты поставщикам и производителям из других стран.  Дефицит импортных материалов у подрядчиков ГК «Гранель» достигает 10–15%.

Дефицит может возникнуть в сфере сантехники, трубопроводных соединительных элементов — фитингов, инструментов и строительной химии, вентиляционного оборудования и вентиляторов, автоматики, комплектующих для систем отопления, оборудования для водоотведения

8 апреля в связи с проводимой военной операцией на Украине, ЕС приняли пятый пакет санкций, в перечень запрещенных к ввозу в Россию товаров попал ряд наименований строительных и отделочных материалов. В том числе лаки и краски, глины, отдельные виды ванн, душевых кабин, унитазов, бумажных материалов, черепицы из керамики и др.

По словам источника “Ъ” в DIY-рознице, продающиеся в РФ лакокрасочные материалы обычно местного производства, а компоненты для них импортировались в том числе из ЕС. Их надеются заменить китайскими аналогами. Однако, там тоже могут возникнуть проблемы из-за карантинов. 

Тэги: сантехника, санкции

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