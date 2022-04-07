"Северстали" придется решать проблемы логистики, делать скидки и конкурировать с Китаем при переориентации рынка

07.04.2022 [Экономика]

Из-за санкций, которые были введены Евросоюзом после начала специальной военной операции в Украине, российским металлургам запрещено поставлять свою продукцию в Европу. Металлурги заявили о переориентации экспорта на Восток. В том числе предприятие «Северсталь». Эксперты уверены, что в этом случае им придется делать скидки покупателям и решать проблемы с логистикой. Об этом пишет РБК.

Российские предприятия черной металлургии должны будут переориентировать на восточное направление около 4 млн т стальной продукции в год. Об этом говорится в письме президента ассоциации «Русская сталь», основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова, которое он отправил первому вице-премьеру Андрею Белоусову 28 марта. У РБК есть копия письма. 

Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что из трех крупнейших российских производителей плоского проката основным поставщиком в ЕС являлась «Северсталь». Сейчас компания решает технические вопросы, связанные с перенаправлением той стальной продукции, которая раньше продавалась в Европу, на альтернативные рынки, включая Азию. Спрос на продукцию есть, говорит Красноженов.

Но для переориентации придется изменить логистику и делать скидки. При этом придется конкурировать с китайским рынком, так как там есть свое мощное производство стали. 

«По мнению аналитиков, это ограничивает возможности замещения российскими товарами импорта из других стран. Переориентация российского экспорта с „недружественных стран“ (Европа и США, которые ввели санкции против России) на Китай может оказаться труднее, чем кажется на первый взгляд, говорится в отчете», — пишет РБК.

При этом спотовые цены на сталь на рынке Китая составляют 809 $ за тонну горячекатаного проката, что вдвое ниже, чем в Европе (1577 $) и на 23% меньше котировок с поставкой в портах Черного моря (1050 $), отмечают эксперты.

Поэтому экономические выгоды для российских металлургов на востоке остаются под вопросом.

По расчетам ассоциации «Русская сталь», при переориентации на восток расстояние доставки грузов увеличится более чем в три раза — с 2,3 тыс. до 7,9 тыс. км. Это приведет к дополнительным расходам компаний в 17 млрд руб. в год, говорится в письме Мордашова Белоусову. Кроме того, это потребует роста затрат на фрахт — уже сейчас его стоимость в морские порты Турции выросла более чем в 2,5 раза, в морские порты Китая — в четыре раза, добавляет владелец «Северстали». 

Железная дорога также не является спасителем в этом вопросе, так как наблюдается дефицит порожнего железнодорожного парка.  

«Часть российских компаний стремится сменить вектор и активно развивает сотрудничество с китайскими партнерами — в связи с этим на экспортно-импортные перевозки по маршруту Россия — Китай количество заявок возросло и в настоящее время практически в два раза превышает возможности инфраструктуры, сообщила 30 марта „дочка“ РЖД — „РЖД Логистика“»,  — сообщает издание.

В РЖД пообещали сделать все возможное, чтобы обеспечить перевозку максимального объема груза отечественных производителей. Однако по установленным правилам, приоритет в согласовании заявок отдается перевозкам грузов во внутрироссийском сообщении.

Тэги: «Северсталь», кризис, санкции

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