Бизнесу дали шанс исправить ошибки

27.03.2022 [Экономика]

Госдума в третьем чтении приняла поправки в Административный кодекс. После вступления документа в силу предприниматели получат возможность исправить допущенные ошибки, прежде чем на них будут накладывать штрафы. Закон включает в себя четыре инициативы.

«Бизнес получает „право на ошибку“, когда при первом нарушении предпринимателей не будут штрафовать, а вынесут предупреждение, и дадут возможность устранить недостатки. Также для малого и среднего бизнеса снижаются штрафы до уровня, предусмотренного для ИП. Закон отменяет одновременную ответственность для должностного и юрлица, когда нарушение произошло по вине работника. Еще одно положение закона устанавливает принцип „одна проверка — одна санкция“, то есть штрафы за однотипные нарушения в рамках одной проверки не будут суммироваться», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сейчас в Вологодской области на 48 418 предприятиях малого и среднего бизнеса трудятся почти 192 тысячи человек. Принятие закона оградит их от ненужных тревог из-за проверок на работе и поможет развитию организаций, — сообщает пресс-служба областного правительства.

«Любой закон, который облегчает жизнь бизнеса, независимо от экономической ситуации в стране будет актуален. Потому что вопросы, связанные с малым и средним предпринимательством, с самозанятым населением, упираются в административные барьеры. Также их развитие тормозит доступность к ресурсам. Им приходится прибегать к помощи банков и специализированных фондов. Поэтому меры, которые помогают привлечь дополнительные ресурсы и снизить нагрузку на бизнес, будут и своевременными, и востребованными», — считает заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

 

Тэги: бизнес, закон, госдума

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