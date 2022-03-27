Бизнесу дали шанс исправить ошибки

Госдума в третьем чтении приняла поправки в Административный кодекс. После вступления документа в силу предприниматели получат возможность исправить допущенные ошибки, прежде чем на них будут накладывать штрафы. Закон включает в себя четыре инициативы.

«Бизнес получает „право на ошибку“, когда при первом нарушении предпринимателей не будут штрафовать, а вынесут предупреждение, и дадут возможность устранить недостатки. Также для малого и среднего бизнеса снижаются штрафы до уровня, предусмотренного для ИП. Закон отменяет одновременную ответственность для должностного и юрлица, когда нарушение произошло по вине работника. Еще одно положение закона устанавливает принцип „одна проверка — одна санкция“, то есть штрафы за однотипные нарушения в рамках одной проверки не будут суммироваться», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сейчас в Вологодской области на 48 418 предприятиях малого и среднего бизнеса трудятся почти 192 тысячи человек. Принятие закона оградит их от ненужных тревог из-за проверок на работе и поможет развитию организаций, — сообщает пресс-служба областного правительства.