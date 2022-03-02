В ожидании весны: как паводок пройдет в Вологде

Весна радует своим теплом, солнцем, ожиданием лета. Но в то же время может принести с собой неприятные сюрпризы. Последние годы областная столица сталкивается с большой водой.
В 2019 году из-за паводка, правда осеннего, были подтоплены некоторые участки прибрежных улиц Вологды и пригородных территорий.
Весну 2020 года город встретил также на высоких отметках воды в реках. В прошлом году от половодья страдали дачные участки вологжан. Столкнется ли город с такими же проблемами в этом году и можно ли их предотвратить? Специалисты говорят о высоких рисках большой воды этой весной. Для этого есть несколько предпосылок — переувлажненная почва, на которую лег снег, большое количество осадков зимой и температура воздуха в конце зимы выше средних значений.
«С осени почва хорошо увлажнена, промерзание почвы в этом году меньше, чем обычно, поэтому талая вода будет сразу наполнять водоёмы области. Высота снежного покрова на льду резко уменьшилась в связи с оттепелью, но запасы воды, наоборот, увеличились», — говорит Юлия Смелкова.
«Норма для этого месяца года -4, -7 градусов. Осадков тоже около нормы. Пока еще на реках области сохраняется зимний режим, но в связи с потеплением начались колебания уровня воды в реках, появилась вода на льду. И как всегда, у нас два сценария развития паводка: если весна будет ранняя, с осадками, приходящимися на этот период, то подтопления некоторых территорий районов неизбежны. Если же весна будет затяжная, с возвратами холодов, то высоких уровней воды можно избежать. Западные и центральные районы области могут начать вскрываться в конце марта, восток области — первая декада апреля. Предварительный прогноз элементов весеннего половодья (о сроках вскрытия и максимальных уровнях воды) выпускается 25 марта, а затем корректируется», — заключает метеоролог.
«Для этого дождеприемники осматриваются и при необходимости проливаются горячей водой. Эту работу начинаем всегда заранее. Места, где скапливается вода, нам известны. В прошлом году их было 38. Большая часть была приведена в порядок в летний и осенний период. Однако поздней осенью были вскрыты новые места скопления воды. Вместе с вновь выявленными — сейчас в Вологде порядка 30 проблемных точек», — говорит Алексей Шумилов.
«У нас еще с прошлого года было выявлено несколько проблемных участков, где мощностей существующей ливневки не хватало. Первый — на Горького 101. Там у образовательного центра „Импульс“ местные жители жаловались на воду на месте пешеходного перехода. В феврале в этом месте был сделан дождеприемный колодец. Планируется проведение работ с установкой дождеприемного колодца на перекрестке улицы Клубова и Луначарского. На месте запланирована установка дождеприемного колодца и строительство ливневого коллектора с подключением к существующей системе ливневой канализации в районе перекрестка улиц Луначарского — Рыбная. Также будут установлен дождеприемник у Фрязиновских прудов, заключен договор на обустройство ливневой канализации на Проспекте Победы в районе школы № 20», — говорит Евгений Волков.
«Сейчас документы по санитарно- защитной зоне находятся на утверждении в департаменте природных ресурсов. Зона в своих новых параметрах затрагивает и часть Вологодского района. На санитарно-защитной зоне будут особые условия ведения хозяйственной деятельности, чтобы не допустить загрязнения водоисточника. Появилась также дополнительная третья точка отбора пробы воды — выше водозабора у села Молочное. Это позволит заранее выявлять резкое изменение показателей воды, и пока поток не дошел до водозабора, принять необходимые дополнительные меры по очистке. Откорректировать подачу реагентов, ввести дополнительные вещества, нейтрализующие запах и так далее. Наша задача, чтобы в дома жителей приходила качественная вода», — говорит Евгений Волков.
«Водоисточником централизованной системы водоснабжения города Вологды является водохранилище краткосрочного регулирования. Наполнение этого водохранилища зависит от расхода воды в реке и составляет в среднем около 10 дней. Михальцевская плотина является подпорным сооружением водохранилища. Она удерживает объём воды для водоснабжения города и уровень воды перед плотиной должен поддерживаться постоянным. Маневрирование затворами плотины не влияет на водность реки. В водохранилище нет больших колебаний уровней, как например, в Рыбинском водохранилище, которое наполняется годами. Михальцевская плотина должна поддерживать постоянный уровень воды в створе водозабора. Она не регулирует уровень воды в реке выше отметки водозабора. В период весеннего половодья и паводка летом и осенью, когда выравниваются уровни воды выше и ниже плотины, затворы открывают для пропуска. То есть в эти периоды река выше и ниже плотины соответствует своему природному гидрологическому режиму течения. Никаких техногенных волн там не образуется. Если имеют место волнения, то это обусловлено природными условиями. Как только начинается снижение уровня воды в реке в створе плотины — затворы закрывают, в противном случае запаса воды в водохранилище может оказаться недостаточно для водоснабжения города, и придётся подключать резервный водовод из озера Кубенского», — говорит доцент кафедры теплогазоводоснабжения, эксперт в гидравлике и инженерной гидрологии ВоГУ Елена Лебедева.