В ожидании весны: как паводок пройдет в Вологде

Весна радует своим теплом, солнцем, ожиданием лета. Но в то же время может принести с собой неприятные сюрпризы. Последние годы областная столица сталкивается с большой водой.

В 2019 году из-за паводка, правда осеннего, были подтоплены некоторые участки прибрежных улиц Вологды и пригородных территорий.

Весну 2020 года город встретил также на высоких отметках воды в реках. В прошлом году от половодья страдали дачные участки вологжан. Столкнется ли город с такими же проблемами в этом году и можно ли их предотвратить? Специалисты говорят о высоких рисках большой воды этой весной. Для этого есть несколько предпосылок — переувлажненная почва, на которую лег снег, большое количество осадков зимой и температура воздуха в конце зимы выше средних значений.

Лучше затяжная весна, чем быстрое тепло. Фото: сайт администрации города Вологды.

Заместитель начальника Филиала ФГБУ Северное УГМС «Вологодский ЦГМС» Юлия Смелкова отмечает, что пока еще очень рано говорить о том, какой паводок предстоит нам в этом году. Но гидрометеорологические условия складываются на сегодняшний день таким образом, что можно ожидать сроки вскрытия рек раньше, чем в среднемноголетние сроки.

«С осени почва хорошо увлажнена, промерзание почвы в этом году меньше, чем обычно, поэтому талая вода будет сразу наполнять водоёмы области. Высота снежного покрова на льду резко уменьшилась в связи с оттепелью, но запасы воды, наоборот, увеличились», — говорит Юлия Смелкова.

По данным Гидрометцентра России, завершение февраля по температуре и осадкам выше климатических значений. Март по температуре, следуя из долгосрочного прогноза погоды, около нормы.

«Норма для этого месяца года -4, -7 градусов. Осадков тоже около нормы. Пока еще на реках области сохраняется зимний режим, но в связи с потеплением начались колебания уровня воды в реках, появилась вода на льду. И как всегда, у нас два сценария развития паводка: если весна будет ранняя, с осадками, приходящимися на этот период, то подтопления некоторых территорий районов неизбежны. Если же весна будет затяжная, с возвратами холодов, то высоких уровней воды можно избежать. Западные и центральные районы области могут начать вскрываться в конце марта, восток области — первая декада апреля. Предварительный прогноз элементов весеннего половодья (о сроках вскрытия и максимальных уровнях воды) выпускается 25 марта, а затем корректируется», — заключает метеоролог.

Во всеоружии

В Вологде последние две недели интенсивно готовятся к паводку. Проведены ледорезные работы в районе Кувшиново, улицы Луговой, микрорайона Прибрежный, Октябрьского моста. В некоторых местах также выполнено чернение льда.

Фото: сайт администрации города Вологды.

По словам Сергея Воропанова, все места, где выполняются ледорезные работы, на территории Вологды определяются заранее. Спасатели зимой ежедневно мониторят толщину ледового покрытия и промеряют фарватер. На разных участках реки меняется русло, глубина и течение. В некоторых местах оно подмывает лед.

Начальник департамента городского хозяйства Алексей Шумилов рассказал, что в городе идет системная работа для предотвращения последствий высокой воды. Так, АО «Вологдагортеплосеть» ежедневно контролирует состояние котельных, а также тепловых колодцев в районах возможного подтопления. Уже с середины февраля сотрудники МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» начали подготовку ливневой канализации к приему талых вод. Это необходимая процедура после зимнего периода, когда ливневку необходимо очистить от снега и льда.

«Для этого дождеприемники осматриваются и при необходимости проливаются горячей водой. Эту работу начинаем всегда заранее. Места, где скапливается вода, нам известны. В прошлом году их было 38. Большая часть была приведена в порядок в летний и осенний период. Однако поздней осенью были вскрыты новые места скопления воды. Вместе с вновь выявленными — сейчас в Вологде порядка 30 проблемных точек», — говорит Алексей Шумилов.

Сейчас сотрудники «Магистрали» снег вывозят с потенциально проблемных участков. Как только весна вступит в свои права, вода здесь будет откачиваться. Большие скопления снега в городе также шевелят для того, чтобы он быстрее таял.

Директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Евгений Волков пояснил, что приводят ливнеку в порядок на неделе 8 бригад, работа ведется и в выходные. Кроме того, устанавливаются дополнительные дождеприемники.

Фото: сайт администрации города Вологды.

«У нас еще с прошлого года было выявлено несколько проблемных участков, где мощностей существующей ливневки не хватало. Первый — на Горького 101. Там у образовательного центра „Импульс“ местные жители жаловались на воду на месте пешеходного перехода. В феврале в этом месте был сделан дождеприемный колодец. Планируется проведение работ с установкой дождеприемного колодца на перекрестке улицы Клубова и Луначарского. На месте запланирована установка дождеприемного колодца и строительство ливневого коллектора с подключением к существующей системе ливневой канализации в районе перекрестка улиц Луначарского — Рыбная. Также будут установлен дождеприемник у Фрязиновских прудов, заключен договор на обустройство ливневой канализации на Проспекте Победы в районе школы № 20», — говорит Евгений Волков.

Что будет с водой?

С помощью квадрокоптера идет обследование малых рек города, выявляются участки, где русло и берега заполнены ветками и бытовым мусором. Уже началась уборка мусора в руслах Шограша, Содемы, Евковки, чтобы избежать заторов и разлива рек. рек Также обследованы места возможного подтопления в Баранково, Лукьяново, Екимцево, в районе жилого комплекса «Прибрежный», в районе Станкозавода и у лодочной станций рядом с мостом 800-летия.

Фото: сайт администрации города Вологды.

Кроме этого, ведется мониторинг качества воды. В прошлом году весной на фоне паводка жители Вологды стали замечать неприятный запах воды, которая течет из-под крана.

Оказалось, что весной из-за большой воды меняется ее состав. Ведь в реку начинают попадать талые, болотные и грунтовые воды. Кроме того, в Вологодском районе рядом с рекой обнаружили место хранения навозного компоста на полях СХПК «Племзавод Майский» и ОАО «Заря», что, по мнению специалистов Роспотребнадзора, также могло стать причиной запаха в воде.

Проблемы прошлого года никто не забыл. Поэтому в этом году был заранее усилен контроль за качеством воды и увеличена на два километра зона санитарной охраны в районе основного водозабора.

«Сейчас документы по санитарно- защитной зоне находятся на утверждении в департаменте природных ресурсов. Зона в своих новых параметрах затрагивает и часть Вологодского района. На санитарно-защитной зоне будут особые условия ведения хозяйственной деятельности, чтобы не допустить загрязнения водоисточника. Появилась также дополнительная третья точка отбора пробы воды — выше водозабора у села Молочное. Это позволит заранее выявлять резкое изменение показателей воды, и пока поток не дошел до водозабора, принять необходимые дополнительные меры по очистке. Откорректировать подачу реагентов, ввести дополнительные вещества, нейтрализующие запах и так далее. Наша задача, чтобы в дома жителей приходила качественная вода», — говорит Евгений Волков.

Он также пояснил, что на случай резкого ухудшения качества воды готов резервный тракт, который в течение суток приведет воду в областную столицу из запасного источника — озера Кубенское. Качество воды в этом водоеме также мониторится ежедневно.

А что же с плотиной?

Практически каждый паводок, когда топит не только Вологду, но и наших соседей в Вологодском районе, в этом обвиняют город. Жители района считают, что всему виной Михальцевская плотина, которая входит в систему водоснабжения города. Мол, из-за нее возникает волна, которая подтапливает некоторые поселки Вологодского района.

Специалисты же говорят о том, что плотина на подтопление поселков в районе никак не влияет.

Фото: сайт администрации города Вологды.

«Водоисточником централизованной системы водоснабжения города Вологды является водохранилище краткосрочного регулирования. Наполнение этого водохранилища зависит от расхода воды в реке и составляет в среднем около 10 дней. Михальцевская плотина является подпорным сооружением водохранилища. Она удерживает объём воды для водоснабжения города и уровень воды перед плотиной должен поддерживаться постоянным. Маневрирование затворами плотины не влияет на водность реки. В водохранилище нет больших колебаний уровней, как например, в Рыбинском водохранилище, которое наполняется годами. Михальцевская плотина должна поддерживать постоянный уровень воды в створе водозабора. Она не регулирует уровень воды в реке выше отметки водозабора. В период весеннего половодья и паводка летом и осенью, когда выравниваются уровни воды выше и ниже плотины, затворы открывают для пропуска. То есть в эти периоды река выше и ниже плотины соответствует своему природному гидрологическому режиму течения. Никаких техногенных волн там не образуется. Если имеют место волнения, то это обусловлено природными условиями. Как только начинается снижение уровня воды в реке в створе плотины — затворы закрывают, в противном случае запаса воды в водохранилище может оказаться недостаточно для водоснабжения города, и придётся подключать резервный водовод из озера Кубенского», — говорит доцент кафедры теплогазоводоснабжения, эксперт в гидравлике и инженерной гидрологии ВоГУ Елена Лебедева.

На 1 марта 2022 года уровень воды в реке Вологда составляет 106,7 метров по Балтийской системе. Это на шесть метров ниже критического уровня, при котором начинается подтопление прибрежных территорий.