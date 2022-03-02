В ожидании весны: как паводок пройдет в Вологде

02.03.2022 [Общество]

Весна радует своим теплом, солнцем, ожиданием лета. Но в то же время может принести с собой неприятные сюрпризы. Последние годы областная столица сталкивается с большой водой.

В 2019 году из-за паводка, правда осеннего, были подтоплены некоторые участки прибрежных улиц Вологды и пригородных территорий.

Весну 2020 года город встретил также на высоких отметках воды в реках. В прошлом году от половодья страдали дачные участки вологжан. Столкнется ли город с такими же проблемами в этом году и можно ли их предотвратить? Специалисты говорят о высоких рисках большой воды этой весной. Для этого есть несколько предпосылок — переувлажненная почва, на которую лег снег, большое количество осадков зимой и температура воздуха в конце зимы выше средних значений.

Лучше затяжная весна, чем быстрое тепло. Фото: сайт администрации города Вологды.
 
Заместитель начальника Филиала ФГБУ Северное УГМС «Вологодский ЦГМС» Юлия Смелкова отмечает, что пока еще очень рано говорить о том, какой паводок предстоит нам в этом году. Но гидрометеорологические условия складываются на сегодняшний день таким образом, что можно ожидать сроки вскрытия рек раньше, чем в среднемноголетние сроки.
«С осени почва хорошо увлажнена, промерзание почвы в этом году меньше, чем обычно, поэтому талая вода будет сразу наполнять водоёмы области. Высота снежного покрова на льду резко уменьшилась в связи с оттепелью, но запасы воды, наоборот, увеличились», — говорит Юлия Смелкова.
По данным Гидрометцентра России, завершение февраля по температуре и осадкам выше климатических значений. Март по температуре, следуя из долгосрочного прогноза погоды, около нормы.
«Норма для этого месяца года -4, -7 градусов. Осадков тоже около нормы. Пока еще на реках области сохраняется зимний режим, но в связи с потеплением начались колебания уровня воды в реках, появилась вода на льду. И как всегда, у нас два сценария развития паводка: если весна будет ранняя, с осадками, приходящимися на этот период, то подтопления некоторых территорий районов неизбежны. Если же весна будет затяжная, с возвратами холодов, то высоких уровней воды можно избежать. Западные и центральные районы области могут начать вскрываться в конце марта, восток области — первая декада апреля. Предварительный прогноз элементов весеннего половодья (о сроках вскрытия и максимальных уровнях воды) выпускается 25 марта, а затем корректируется», — заключает метеоролог.
Во всеоружии
 
В Вологде последние две недели интенсивно готовятся к паводку. Проведены ледорезные работы в районе Кувшиново, улицы Луговой, микрорайона Прибрежный, Октябрьского моста. В некоторых местах также выполнено чернение льда.
Фото: сайт администрации города Вологды.
 
По словам Сергея Воропанова, все места, где выполняются ледорезные работы, на территории Вологды определяются заранее. Спасатели зимой ежедневно мониторят толщину ледового покрытия и промеряют фарватер. На разных участках реки меняется русло, глубина и течение. В некоторых местах оно подмывает лед.
 
Начальник департамента городского хозяйства Алексей Шумилов рассказал, что в городе идет системная работа для предотвращения последствий высокой воды. Так, АО «Вологдагортеплосеть» ежедневно контролирует состояние котельных, а также тепловых колодцев в районах возможного подтопления. Уже с середины февраля сотрудники МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» начали подготовку ливневой канализации к приему талых вод. Это необходимая процедура после зимнего периода, когда ливневку необходимо очистить от снега и льда.
«Для этого дождеприемники осматриваются и при необходимости проливаются горячей водой. Эту работу начинаем всегда заранее. Места, где скапливается вода, нам известны. В прошлом году их было 38. Большая часть была приведена в порядок в летний и осенний период. Однако поздней осенью были вскрыты новые места скопления воды. Вместе с вновь выявленными — сейчас в Вологде порядка 30 проблемных точек», — говорит Алексей Шумилов.
Сейчас сотрудники «Магистрали» снег вывозят с потенциально проблемных участков.  Как только весна вступит в свои права, вода здесь будет откачиваться. Большие скопления снега в городе также шевелят для того, чтобы он быстрее таял.
 
Директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Евгений Волков пояснил, что приводят ливнеку в порядок на неделе 8 бригад, работа ведется и в выходные. Кроме того, устанавливаются дополнительные дождеприемники.
Фото: сайт администрации города Вологды.
«У нас еще с прошлого года было выявлено несколько проблемных участков, где мощностей существующей ливневки не хватало. Первый — на Горького 101. Там у образовательного центра „Импульс“ местные жители жаловались на воду на месте пешеходного перехода. В феврале в этом месте был сделан дождеприемный колодец. Планируется проведение работ с установкой дождеприемного колодца на перекрестке улицы Клубова и Луначарского. На месте запланирована установка дождеприемного колодца и строительство ливневого коллектора с подключением к существующей системе ливневой канализации в районе перекрестка улиц Луначарского — Рыбная. Также будут установлен дождеприемник у Фрязиновских прудов, заключен договор на обустройство ливневой канализации на Проспекте Победы в районе школы № 20», — говорит Евгений Волков.
Что будет с водой?
 
С помощью квадрокоптера идет обследование малых рек города, выявляются участки, где русло и берега заполнены ветками и бытовым мусором. Уже началась уборка мусора в руслах Шограша, Содемы, Евковки, чтобы избежать заторов и разлива рек. рек Также обследованы места возможного подтопления в Баранково, Лукьяново, Екимцево, в районе жилого комплекса «Прибрежный», в районе Станкозавода и у лодочной станций рядом с мостом 800-летия.
Фото: сайт администрации города Вологды.
Кроме этого, ведется мониторинг качества воды. В прошлом году весной на фоне паводка жители Вологды стали замечать неприятный запах воды, которая течет из-под крана.
 
Оказалось, что весной из-за большой воды меняется ее состав. Ведь в реку начинают попадать талые, болотные и грунтовые воды. Кроме того, в Вологодском районе рядом с рекой обнаружили место хранения навозного компоста на полях СХПК «Племзавод Майский» и ОАО «Заря», что, по мнению специалистов Роспотребнадзора, также могло стать причиной запаха в воде.
 
Проблемы прошлого года никто не забыл. Поэтому в этом году был заранее усилен контроль за качеством воды и увеличена на два километра зона санитарной охраны в районе основного водозабора.
«Сейчас документы по санитарно- защитной зоне находятся на утверждении в департаменте природных ресурсов. Зона в своих новых параметрах затрагивает и часть Вологодского района. На санитарно-защитной зоне будут особые условия ведения хозяйственной деятельности, чтобы не допустить загрязнения водоисточника. Появилась также дополнительная третья точка отбора пробы воды — выше водозабора у села Молочное. Это позволит заранее выявлять резкое изменение показателей воды, и пока поток не дошел до водозабора, принять необходимые дополнительные меры по очистке. Откорректировать подачу реагентов, ввести дополнительные вещества, нейтрализующие запах и так далее. Наша задача, чтобы в дома жителей приходила качественная вода», — говорит Евгений Волков.
Он также пояснил, что на случай резкого ухудшения качества воды готов резервный тракт, который в течение суток приведет воду в областную столицу из запасного источника — озера Кубенское. Качество воды в этом водоеме также мониторится ежедневно.
 
А что же с плотиной?
 
Практически каждый паводок, когда топит не только Вологду, но и наших соседей в Вологодском районе, в этом обвиняют город. Жители района считают, что всему виной Михальцевская плотина, которая входит в систему водоснабжения города. Мол, из-за нее возникает волна, которая подтапливает некоторые поселки Вологодского района.
 
Специалисты же говорят о том, что плотина на подтопление поселков в районе никак не влияет.
Фото: сайт администрации города Вологды.
«Водоисточником централизованной системы водоснабжения города Вологды является водохранилище краткосрочного регулирования. Наполнение этого водохранилища зависит от расхода воды в реке и составляет в среднем около 10 дней. Михальцевская плотина является подпорным сооружением водохранилища. Она удерживает объём воды для водоснабжения города и уровень воды перед плотиной должен поддерживаться постоянным. Маневрирование затворами плотины не влияет на водность реки. В водохранилище нет больших колебаний уровней, как например, в Рыбинском водохранилище, которое наполняется годами.  Михальцевская плотина должна поддерживать постоянный уровень воды в створе водозабора. Она не регулирует уровень воды в реке выше отметки водозабора. В период весеннего половодья и паводка летом и осенью, когда выравниваются уровни воды выше и ниже плотины, затворы открывают для пропуска. То есть в эти периоды река выше и ниже плотины соответствует своему природному гидрологическому режиму течения. Никаких техногенных волн там не образуется. Если имеют место волнения, то это обусловлено природными условиями. Как только начинается снижение уровня воды в реке в створе плотины — затворы закрывают, в противном случае запаса воды в водохранилище может оказаться недостаточно для водоснабжения города, и придётся подключать резервный водовод из озера Кубенского», — говорит доцент кафедры теплогазоводоснабжения, эксперт в гидравлике и инженерной гидрологии ВоГУ Елена Лебедева.
На 1 марта  2022 года уровень воды в реке Вологда составляет 106,7 метров по Балтийской системе. Это на шесть метров ниже критического уровня, при котором начинается подтопление прибрежных территорий.
 
Тэги: паводок, вода, Вологда

ТОП НЕДЕЛИ

В России растут цены на продукты, автомобили, бытовую технику, гаджеты и лекарства
Минобороны РФ: «Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов»
Российские военные могут завершить операцию в Донбассе за пять дней
В Вологде пропал ребенок 2012 года рождения
Вологодские антимонопольщики отменили четыре многомиллионные закупки
Жителю Череповецкого района грозит до трёх лет лишения свободы за драку в магазине
В Вологодской области снимается ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
Полицейские Вологодской области выберут самую красивую сотрудницу
В Вологде нашли пропавшего девятилетнего мальчика
Министерство обороны сообщило о погибших российских военных в Украине

Похожие новости

В Вологодской области существует угроза подтопления в нескольких районах

На большинстве рек области отмечается повышенная водность, избыточное увлажнение почвы

937
0

Зоны подтопления в этом году могут возникнуть на территории 19 районов Вологодской области

Такие данные озвучены губернатором области Олегом Кувшинниковым

1808
0

На реке Вологде начали распиливать лед в преддверии паводка

Снега в этом году выпало на 149 % больше нормы, есть риски подтопления проблемных территорий

1975
0

Власти Вологды готовятся к непростому паводку

Не исключается подтопление дачных участков и прибрежных улиц

1430
0

Дамбу в Великом Устюге обещают достроить к концу 2022 года

Кроме 20 млн рублей, которые выделили из федерального бюджета в этом году, в следующем ожидается еще один транш, на 120 млн рублей

1240
0

20 млн рублей получит Вологодская область на строительство дамбы в Великом Устюге

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин

1063
0

МЧС сообщило об освобождении всех подтопленных в Вологодской области территорий от воды

Новых подтоплений за последние сутки не выявлено

2118
0

Мэр Вологды заявил, что с затоплением дороги в Доронино «ничего не сделать»

Сергей Воропанов сказал, что при высоких уровнях воды ее будет топить в любом случае

3557
0

В Вологде остаются подтопленными 320 дачных участков

Из них 230 участков в СНТ "Тошня", 90 - в Баранково

1391
0

Уровень воды в реке Вологде начал снижаться

За сутки он упал на 31 сантиметр

2640
0

За сутки уровень воды в реке в районе Великого Устюга вырос почти на два метра

13 апреля в 8 утра уровень был 218 сантиметров, 14 апреля в то же время - 394 сантиметра

2226
0

Плотина в Михальцево под Вологдой полностью открыта

Уровень воды одинаковый до сооружения и после

7742
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области трое руководителей лесозаготовительных организаций вымогали деньги у участников лесных аукционов
В Шекснинском районе сторож погиб при пожаре в бытовке
В ожидании весны: как паводок пройдет в Вологде
Череповецкий спортсмен одержал победу на Чемпионате СЗФО по вольной борьбе
Ъ: Экспорт «Северстали» в Европу остановился
В Вологде более суток искали бывшего заместителя губернатора Тамару Бритвину
Заявления о приеме в первые классы в Вологде начнут принимать с 1 апреля
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

3686
0
01.03.2022 [БлогоVO]

Людям страшно и тревожно. Уже сейчас трясет тех, кто в своем детстве (или не в детстве) застал — хоть краешком — войну

367
0
28.02.2022 [Обзор Прессы]

Невкусная инструкция

480
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика