Ъ: Экспорт «Северстали» в Европу остановился

02.03.2022 [Экономика]

«Северстали» пришлось остановить экспорт в Европу, пишет «КоммерсантЪ». Там у компании треть выручки.

«Северсталь» столкнулась с отказом европейских клиентов от закупок своей продукции из-за санкций в отношении Алексея Мордашова, который является основным владельцем компании. 

Мордашов 28 февраля попал под санкции ЕС. 

Европейский рынок важен для «Северстали», которая поставляет туда 2,5 млн тонн металла и получает 34% всей выручки — 3,9 $ млрд.

Попал под санкции вместе со своим акционером и другой актив Алексея Мордашова, входящий в «Севергрупп» - крупнейший в мире производитель березовой фанеры «Свеза», выпускающий также ДСП- и ЛДСП-плиты.

«Северсталь» является главным донором бюджета Вологодской области. Она приносит в бюджет практически 30% доходов.

Тэги: санкции, военная спецоперация

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