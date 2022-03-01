Банки повышают ставки по ипотеке на первичном рынке до 18,6% годовых

Сбербанк с 1 марта повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье. Став взлетела до 18,6%. Пересмотр процентов по ипотечным кредитам в банке объяснили «адаптацией к рыночным условиям». Но льготные ипотечные программы она не затронет. Повышение ставки связано с экономической ситуацией в стране.

Также ВТБ с понедельника повысил ставки по ипотеке на 4 процентных пункта — минимальная ставка по кредиту на новостройки и готовое жилье составит здесь 15,3%.

Кроме этого выросли проценты по кредитам вплоть до 29,9%. Это изменение не коснется тех кредитов, которые уже выданы.

28 февраля Банк России принял решение о повышении ключевой ставки до 20% годовых. Об этом сообщается на сайте ЦБ. До этого ставка было 9,5%.

Ставка была изменена в связи с внешними условиями, которые для российской экономики кардинально изменились.

Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», — говорится в релизе ЦБ.

Теперь ЦБ и дальше будет принимать решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Также будет следить за реакцией на них финансовых рынков. Будет учитываться фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.