Антимонопольщики признали «Северсталь» виновной в установлении монопольно высоких цен

ФАС сочла, что ММК, НЛМК и «Северсталь» поддерживали монопольно высокие цены на горячий прокат на внутреннем рынке. Ведомство не убедил аргумент металлургов, которые заявили о том, что рост цен на сталь наблюдался и на других мировых рынках. Металлургам грозят оборотные штрафы, которые совокупно могут превысить 700 $ млн.

Комиссия пришла к выводу, что рост цен на горячекатаный прокат «был не в полной мере обусловлен рыночными факторами». Он дорожал более быстрыми темпами, чем себестоимость. «Компании ссылались на то, что цены устанавливались самими покупателями. Однако этот довод опровергается количеством поступивших в ведомство заявлений о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат. Во-вторых, оценка общих условий обращения товара на рынке показала, что роста спроса со стороны российских потребителей не произошло. При неизменности объемов продаж на внутреннем рынке в 2021 году ответчики увеличили свою прибыль в три раза относительно показателей 2019–2020 годов», — сообщает пресс-служба ФАС России.

Максимальный штраф для «Северстали», по оценке экспертов, может составить 190 $ млн. «ВТБ Капитал» оценивал потери НЛМК в 160 $ млн, а ММК — 360 $ млн. При этом размер штрафа может быть увеличен или уменьшен, если в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении будут установлены отягчающие или смягчающие обстоятельства.