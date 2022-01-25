Житель Череповецкого района застрелил из ружья кавказскую овчарку

Череповецкий райсуд признал виновным 55-летнего местного жителя по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе за жестокое обращение с животными, угрозу убийством и хранение оружия.

Происшествие, из-за которого мужчина оказался на скамье подсудимых, случилось в мае 2021 года в деревне Лукинское Череповецкого района.

Как было установлено в ходе следствия, подсудимый в состоянии алкогольного опьянения застрелил кавказскую овчарку по кличке Амур. При этом пес был на привязи и не представлял для него никакой опасности. Когда на звук выстрела из дома вышли хозяева овчарки, он снова зарядил ружье и выстрелил в землю вблизи потерпевших.

В суде мужчина признал вину только в хранении взрывчатых веществ.

Обвиняемый рассказал, что вечером, накануне происшествия, он пошел в гости с бутылкой спиртного. По дороге на него напала неизвестная собака и укусила за руку. В больнице ему наложили несколько швов, а наутро он решил, что собаку нужно застрелить, чтобы она больше никого не укусила.

«Когда стал выходить из-за гаража, на него выскочила собака, она была уже в прыжке на задних лапах совсем близко, он взвел курок и, не целясь, выстрелил в её направлении. Когда она упала, понял, что выстрелил не в ту собаку», — рассказали в пресс-службе судов Вологодской области.

Когда подозреваемый стал отходить, выскочили хозяева застреленного пса. Он испугался, что не ту собаку застрелил, что они его рядом с ней «положат», — объяснил свои действия мужчина. Он направил ружье в их сторону и выстрелил в землю.

Исковые требования потерпевших обвиняемый не признал. По его мнению, в гибели пса есть и вина хозяев овчарки, поскольку на участке нет ни заборов, ни вывесок, поэтому не знал, что там находится собака.

Суд приговорил мужчину к 2 годам 2 месяцам условного срока со штрафом в доход государства в размере 5 000 рублей. С осужденного в пользу хозяйки собаки суд взыскал материальный ущерб в размере 20 000 рублей и расходы по оценке в размере 2 500 рублей. Также частично удовлетворен моральный вред сына хозяйки собаки в размере 100 000 рублей.