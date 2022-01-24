В Вологодской области выявлено уже 106 случаев заболевания омикрон-штаммом COVID

24.01.2022 [Общество]

В Вологодской области выявлено 106 случаев заболевания омикрон-штаммом коронавируса. Об этом на оперативном совещании в правительстве области рассказал первый заместитель губернатора области Антон Кольцов. По его словам, в целом уровень заболеваемости за минувшую неделе по сравнению с неделей ранее вырос в три раза.

Несмотря на рост заболеваемости, количество госпитализированных вологжан остается на прежнем уровне.

«По госпитализации мы в данный момент роста не видим. У нас занят 51% всего коечного фонда. Однако в связи с рост заболеваемости мы готовимся также и к росту госпитализированных», — рассказал Антон Кольцов.

При этом первый заместитель губернатора заявил, что увеличивается доля госпитализированных детей. Чтобы обеспечить потребность в детском коечном фонде, в Вологде и в Череповце появятся новые койки в детских больницах. В областном центре количество коек в детском моногоспитале увеличат с 25 до 50, а в городе металлургов 28 января также откроют 50 детских коек.   

Кроме того, Антон Кольцов рассказал, что в Вологодскую область привезли первую партию вакцины от коронавируса для детей от 12 лет. Правда, на данный момент поставлено всего 720 комплектов, которые в настоящее время распределяются между лечебными учреждениями региона.

Тэги: коронавирус, омикрон
Сюжет: Пандемия коронавируса

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