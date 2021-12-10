60 особо ценных книг Вологодской областной библиотеки стали доступны в цифровом варианте

10.12.2021 [Культура]

Завершилась работа по оцифровке 60 книжных памятников из фондов Вологодской областной библиотеки. Оцифровка проходила в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» и проекта «Книжные памятники».

– С 2019 года в библиотеках России оцифровывается от 8000 книжных памятников в год. К 2024 году в рамках национального проекта «Культура» планируется оцифровать более 48 тысяч уникальных изданий, – сообщают сотрудники библиотеки имени Бабушкина. 

Книжные памятники — это печатные издания и рукописи, которые обладают выдающейся духовной и материальной ценностью, а также имеют особое историческое, научное и культурное значение. 

Цифровая копия – это полная версия книги с высоким качеством изображения, что позволяет обеспечить соблюдение двух важнейших требований: сохранность и доступность.

Так, например, среди оцифрованных в Вологде изданий есть уникальная книга 1814 года «Слово о благочестии и нравственных качествах гиппократова врача». Ее автор Матвей Яковлевич Мудров, уроженец города Вологды, врач, профессор медицины Московского университета.

– До последнего времени литературными раритетами мог пользоваться небольшой круг специалистов, но они всегда вызывали интерес у широкого круга читателей.  Открыть доступ к этим документам для всех желающих призван портал «Книжный памятник» в Национальной электронной библиотеке (НЭБ). Высокое качество электронных копий позволяют каждому пользователю НЭБ в мельчайших деталях рассмотреть уникальные материалы прямо на экране своего компьютера. Самые интересные экземпляры сопровождаются историко-книговедческими аннотациями. Благодаря этому создается обширная цифровая коллекция ценных документов, хранящихся в библиотеках разных регионов страны, в том числе и в фондах Вологодской областной научной библиотеки, – сообщается в пресс-релизе.

Ознакомиться с оцифрованными изданиями все желающие могут на сайте Национальной электронной библиотеки.

Сообщается, что представленные на сайте издания будут полезны не только специалистам, но и всем, кто интересуется историей отечественной культуры.
 

Тэги: книги, история, библиотеки

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