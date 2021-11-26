Более 50 человек признаны погибшими на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области

26.11.2021 [Происшествия]

Горняки и спасатели, находившиеся в шахте «Листвяжная» с четверга, не могли выжить в условиях недостатка кислорода и высокой концентрации вредных газов. Об этом сообщил журналистам командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

«Вчера у нас тоже произошла трагедия — погибли шесть горноспасателей. В той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным», — цитирует спасателя ТАСС.

Он пояснил, что окись углерода, которая впитывается порами кожи, крайне опасна для работающих в шахте.

"Даже тренированные горноспасатели, как говорится, падают. Чувствуют себя плохо», — пояснил Ше.

Сигнал о задымления на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кузбасса поступил утром в четверг, на место выехали горноспасатели и медики. По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находилось 287 горняков. Из шахты эвакуированы 239 человек, более 50 пострадали. Не успели выйти из-под земли 46 горняков, впоследствии при их поисках погибло звено из шести горноспасателей.

Соболезнование по случаю трагедии выразил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Выражаю соболезнования всей Кемеровской области. Вологодчина скорбит вместе с вами", - написал глава региона на своей страничке в соцсетях.

Тэги: шахта, горняки

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