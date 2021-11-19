В Вологде открылось предприятие по производству троллейбусов

Транспорт будущего

ООО «Алькор» — компания, которая началась с нуля, но с большого желания, знаний и перспектив.

Генеральный директор компании Ирина Сватковская рассказывает, что для открытия предприятия ей пришлось искать инвесторов, закупать абсолютно новое оборудование для каждого вида работ, полностью оснастить цех, создать дружный и профессиональный коллектив.

«Мы подбирали помещение исходя из габаритов нашей продукции. Чтобы можно было соблюсти температурный режим, разместить оснастку, сварку и сборку машины длинной 12,5метров».

Она вспоминает, как чуть больше года назад они пришли в пустое здание небольшой группой людей. В основном это были конструкторы, для работы которых надо было закупать и компьютеры, и сложные программы, и даже столы со стульями. Именно тогда началось проектирование новой машины с нуля.

Самостоятельно была создана новая оснастка для сварки кузовов, позволяющая зафиксировать и соединить детали высокой точностью. Были с нуля поставлены технологии окраски, специально для троллейбуса спроектированы двери, стекла. В итоге получилась машина с просторным салоном, увеличенной накопительной площадкой, куда может поместиться не только коляска инвалида, но и детская коляска. Снаружи борта и отделка внутри машины выполнены из стеклопластиковых панелей, которые не подвергаются коррозии в отличие от металла, не пропускают электрический ток и не поддерживают горение. Это значит, что пассажиры будут находиться в безопасности.

О водителе тоже подумали, установив панорамное лобовое стекло с максимальной обзорностью и просторное рабочее место с видеокамерами вокруг троллейбуса. Двери салона при открывании не загораживают видимость и способствуют безопасности при посадке.

Но самое важное, что конструкторы этого предприятия создали универсальный кузов, на базе которого возможно производить не только троллейбусы, но и электробусы, и автобусы. Это абсолютно новое решение для Вологды.

Именно на этом кузове один из зарубежных заводов делает пилотный проект дизельного автобуса. Но «Алькору», конечно, больше интересен транспорт будущего – троллейбусы и электробусы.

Создание троллейбуса не было бы возможно без коллектива. Здесь каждый работник должен чувствовать себя комфортно. Это одна из задач предприятия. Поэтому на заводе предусмотрены и душевые, и туалеты, и обеды за счет фирмы.

Грамотность в терминах, четкость, понимание, планирование - это то, что станет залогом успеха предприятия. В этом уверены все на заводе. Со всеми руководитель здоровается лично. Дает пять. Это помогает поднять настроение и настрой. И что самое интересное, на заводе все находятся рядом. Нет разрыва между руководителями и работниками. Все постоянно повышают квалификацию. Цель компании, чтобы каждый работник разбирался в любом этапе производства троллейбуса. Команда работает на результат.

Может быть, поэтому фирме удалось в рекордно быстрые сроки выпустить первую машину, за что Ирина Сватковская благодарит каждого работника.

«Это люди, которые поверили в наш проект, пришли сюда, понимая, что впереди тяжелый и кропотливый труд. Учились не только технологиям, но и созданию в коллективе единого духа и эмоционального подъема. Я очень благодарна нашим «алькоровцам» за поддержку».

Убить на корню

Проектирование троллейбуса «Алькор» начал в июле 2020 года. Первая машина сошла с конвейера уже 13 апреля 2021 года.

Несмотря на такой напор и стремление, «Алькор» уже год не может добиться одобрения типа транспортного средства. Их машина прошла абсолютно все испытания. Но без этой бумаги они не могут выйти на рынок.

Пока получилось только сделать одобрение типа шасси - это кузов, собранный на мостах, в стеклопластике, стекле, с рулевым управлением, который прошел необходимые испытания на переворот, прочность кузова, обзорность. Документ подтверждает сертификацию кузова, но не всей машины.

Проверяющие органы засыпаны жалобами другого вологодского троллейбусного предприятия – «Транс-Альфа».

По инициативе последней молодую компанию проверили, пожалуй, все инстанции. Прокуратура, пожарные, технадзор, трудовая инспекция, экологи, фирма столкнулась даже с обысками.

«Мы уже год не можем выйти на рынок. При этом, машина хорошая. Все испытания специально проходили с фото и видео-фиксацией, чтобы были доказательства», - говорит Ирина Сватковская, поясняя, что несмотря на сложности, они все равно выполняют все социальные обязательства перед работниками.

Как только «Алькор» пытается с кем-то наладить будущее сотрудничество, сразу инициируется проверка по жалобам «Транс-Альфы».

Последняя заверяет в своих письмах, рассылаемых во все инстанции, что «Алькор» изготавливает троллейбусы в гараже кустарным способом, берет их конструкторские решения.

Сложно посчитать все проверки и все жалобы, которые обрушились на молодую компанию.

Так, например, ООО «Торговый Дом «Транс-Альфа» пытался остановить закупку кузовов у «Алькора» краснодарскими властями. Конкуренты утверждали, что закупка сделана под конкретного поставщика. В частности, их не устроили технические характеристики закупки. «Транс-Альфе» не понравилось, что чиновники закупали только кузова, а не полностью машину. Не понравилось количество сидений, описание стекол. Однако каждый пункт в управлении федеральной антимонопольной службы опровергли. Жалоба была признана необоснованной. Но проблемы, которые были созданы в итоге, «Алькору» все еще приходится решать.

При этом даже не специалист увидит, что троллейбусы двух фирм сильно отличают друг от друга внешне. Материал обшивки кузова разный. Если «Транс-Альфа предпочитает металл, то «Алькор» нержавеющий пластик. Более того, «Алькор» пытался вложить в свою машину новые решения, новые тенденции, европейский стиль.

28 октября 2020 года письмо от «Транс-альфы» получила АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» и губернатор Псковской области.

В нем говорилось, что «Транс-Альфа» в 2019 году начала переговоры с властями Псковской области о строительстве завода для производства троллейбусов и электробусов в особой экономической зоне ППТ «Моглино». Однако в связи с эпидемией переговоры прекратились и более не возобновились.

Позже подобные переговоры провел «Алькор» и смог одобрить свой проект. На переговорах была представлена модель электробуса, по мнению «Транс-Альфы» скопированная с их машины. Хотя, обзоры с выставки «Электротранс Москвы» говорят об обратном.

Единственную схожесть, которую заметили эксперты в электробусах разных фирм - это стеклянная выемка у входа. Но это решение выбирают многие производители не только электрического транспорта. Такой стиль помогает сделать салон светлее, а обзор пассажирам шире.

Занялся «Алькором» и депутат Госдумы Шрейдер. Опять же по жалобе «Транс-Альфы». Им не понравилось, что «Алькор» участвовал в выставке в Москве 12-14 мая этого года. Генерального директора попросили предоставить документы, подтверждающих соответствие изготовленного транспортного средства требованиям технических регламентов и даже патент.

Еще одна жалоба «Транс-Альфы» с просьбой проверить «Алькор» оказалась в Росстандарте, органе, который как раз выдает основной документ, разрешающий эксплуатировать троллейбусы - ОТТС.

Конечно, многочисленные проверки выявляют незначительные нарушения, как на любом производстве. Однако они оперативно устраняются.

Основная же проблема остается. Многочисленные ведомства оказались затянуты в игру конкурентов новой фирмы и невольно мешают предприятию, которое могло бы стать лицом Российского электрического транспорта. Такое положение дел на корню уничтожает будущее экологического транспорта в стране.