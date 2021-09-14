Удачные примеры социальной реабилитации инвалидов были представлены на конференции в Вологде

14.09.2021 [Общество]

Информационно-практическая конференция проекта #Бытьвместеважно состоялась в Вологде 13 сентября.

В мероприятии приняли участие воспитатели, педагоги, медицинские работники, социальные работники, представители НКО, органов местного самоуправления, а также родители детей с особенностями здоровья и развития.

В ходе конференции участники узнали, что такое реабилитация людей с ограниченными возможностями на уровне местного сообщества и как она работает, познакомились с опытом внедрения CBR технологий в Центральной Азии, узнали о причинах появления в Вологодской области проекта #Бытьвместеважно и о возможностях бесплатного участия в образовательной программе этого проекта. 

Напомним, в этом году в рамках проекта #Бытьвместеважно волонтёров будут бесплатно обучать по программе «Реабилитация на уровне местного сообщества» (Community Based Rehabilitation). За год организаторы планируют подготовить 15 специалистов высоко квалифицированной помощи семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды. 

– Есть такая пословица «Что посеешь, то и пожнёшь». Мы считаем, что ковид случился не просто так. Несостоятельность и неповоротливость выстроенных систем, которые лежат в основе нашей общественной жизни, экономики, окружающей среды, стала очевидна для каждого. По крайней мере для большинства. Их функциональность мы стали ценить больше, чем материальность. Так случилось, что в процветающей России, которая ратифицировала конвенцию о правах инвалидов ещё в далёком 2008 году проблема социальной исключённости инвалидов до сих пор острая. Тем временем, в одной их самых бедных стран мира – Таджикистане – за какой-то десяток лет удалось внедрить технологии, благодаря которым инвалиды стали полноценными членами общества. На мой взгляд, уже само осознание проблемы является критически важным шагом. Тем самым поворотным моментом в сторону изменений, – рассказала NewsVo Анна Полысаева координатор проекта #Бытьвместеважно и мама, воспитывающая ребёнка с ограниченными возможностями.

По словам Анны, год назад они уже пробовали запускать подобный проект в Вологде, но откликов было значительно меньше.

– Когда мы объясняли потенциальным участникам, что придётся работать с детьми, которые не говорят, не ходят, не сидят, не умеют контролировать своё поведение, все желающие сливались потихоньку, один за другим, – говорит Анна. – В этот раз ситуация совершенно по-другому развернулась. Было много заинтересованных и активных участников. Также было много просмотров онлайн трансляции. Это говорит о том, что изменения в мышлении людей произошли значительные за последний год. И это, безусловно, вселяет в нас веру и надежду на возможность позитивных изменений в обществе. Знания – это ответственность. Либо мы продолжаем не замечать очевидного, либо мы будем объединяться и создавать равные и справедливые возможности для каждого.

Видеозаписи конференции доступны для просмотра в группе проекта в социальной сети.

Подать заявку на участие в образовательной программе можно до 15 сентября включительно. Для этого нужно заполнить заявку по ссылке.

Участники проекта также будут благодарны любой помощи в продвижении их социального проекта. 

– Если есть те, кто готов помогать нам в развитии проекта, то мы открыты любым предложениям, к сотрудничеству и взаимодействию. Потому что быть вместе важно, – добавляет Анна Полысаева.
 

Тэги: дети-инвалиды, конференция, соцпомощь, образование

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