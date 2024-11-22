Череповчанка завоевала три золота Всероссийских соревнованиях по ушу

Александра Рослякова завоевала три золотые медали на Всероссийских соревнованиях по ушу.

С 17 по 21 ноября в Москве проходили кубок России и всероссийские соревнования по ушу-таолу.

В соревнованиях принимали участие более 1000 спортсменов из 42 регионов России.

Вологодскую область представляли спортсмены Центра боевых искусств Череповца под руководством старшего тренера Ивана Баева.

Александра Рослякова завоевала три золотые медали турнира. Также в пятерку сильнейших вошли Дарина Мазурак и Дарья Никишина, занявшие четвёртые места.