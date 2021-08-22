Бесплатное обучение на специалистов по уходу за детьми с тяжёлыми заболеваниями организуют в Вологде

22.08.2021 [Общество]

15 специалистов по уходу за детьми с ограниченными возможностями здоровья подготовят в течение следующего учебного года в Вологде в рамках проекта #Бытьвместеважно.

Пройти обучение желающие смогут совершенно бесплатно.

Организаторами процесса обучения стали инициативная группа вологодских родителей детей-инвалидов совместно с благотворительной организацией «Зелёный полюс». На реализацию проекта средства выделил Фонд президентских грантов.

– В Вологде дети тяжелыми множественными нарушениями развития не посещают никакие образовательные учреждения в силу своих заболеваний и в силу того, что в городе просто нет специалистов, которые бы с ними работали, – рассказала NewsVo Анна Полысаева – куратор проекта и мама ребёнка-инвалида. – Проблема в том, что есть семьи, у которых дети с тяжёлыми множественными нарушениями, эти дети не говорят, не ходят. С ними должны работать определённые специалисты, но таких специалистов в Вологде нет. Мы хотим, чтобы ситуация изменилась, чтобы появились специалисты, которые бы помогли тяжёлым детям развиваться. Пока ситуация обстоит так, что родители бьются-бьются, пытаются эти проблемы своими силами решить, но ресурсы у них ограничены: и физические, и финансовые. До достижения какого-то возраста они самостоятельно развивают ребёнка, а потом прекращают попытки что-то изменить и живут, как живут. Но так не должно быть. Такие дети могут развиваться и в 10, и в 15, и в 20 лет, потому что они остаются детьми и во взрослом возрасте. Им интересно и книжки читать, ведь неговорящих детей можно научить читать самостоятельно. Сейчас много различных технологий. А специалистов, которые бы этим занимались, в нашем городе нет. Мы хотим изменить эту ситуацию.

Курс направлен на обучение работы с разными категориями детей с тяжёлыми нарушениями.

– В рамках проекта в течение года мы обучим 15 человек высоко квалифицированной помощи семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды, навыкам ухода, общения с такими детишками. По окончанию обучения претенденты получат постоянную высоко оплачиваемую и перспективную работу. Претендующие на вакансию могут быть как специально подготовленные: педагоги, медицинские и социальные работники, так и без подготовки, главное это: любовь к детям, желание помогать, работать и развиваться. Обучение будет проводиться лучшими специалистами страны в области физической реабилитации и альтернативных методов коммуникации, – говорит Андрей Карягин, президент Межрегиональной экологической и благотворительной общественной организации «Зелёный полюс».

Обучение будет проходить по программе «Реабилитация на уровне местного сообщества» (Community Based Rehabilitation). Это программа реабилитации, предоставления равных прав и возможностей, уменьшения бедности и социальной исключенности людей с инвалидностью.

Сейчас в Вологде более 100 семей воспитывают детей с тяжелыми заболеваниями. После выписки из больницы весь груз проблем и ответственность по уходу за ребенком-инвалидом ложится на плечи родителей в режиме 24/7. 

– Наша цель – создать в городе штат таких сотрудников, к которым родители детей-инвалидов могли бы обратиться за помощью. Потому что пока таких специалистов нет, – говорит Анна Полысаева. – По законодательству такие дети обязаны ходить в школу, а в результате, когда родители сталкиваются с этой ситуацией лицом к лицу, их отправляют на обучение на дому. Потому что в школе нет ни условий для таких людей, ни специалистов, которые бы там с ними работали. В Европе и даже в Москве такая система более-менее отлажена, а в Вологде невозможно даже найти няню, которая бы могла присмотреть за таким ребёнком, пока мама занимается хозяйственными делами. 

По словам организаторов, пройти программу обучения смогут люди в возрасте от 20 до 45 лет, с образованием не ниже среднего. Обучение будет проходить частично в очном, частично в заочном формате.

Организаторы уверены, что такие специалисты в Вологде будут очень востребованы и их работа будет хорошо оплачиваться. 

Подать заявку на участие в обучении можно с 1 августа по 15 сентября по ссылке.

Дополнительную информацию вы можете уточнить у Анны Полысаевой.

Помимо этого, приз в 10 000 рублей получит победитель конкурса логотипов проекта #Бытьвместеважно. Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.

Тэги: дети-инвалиды, образование, работа, Социальная сфера

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