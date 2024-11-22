Менее года потребовалось, чтобы восстановить вологодскую школу из руин

В вологодской школе №23 с 1 января школьники начнут учиться в одну смену. В образовательном учреждении завершается ремонт здания 1958 года постройки, которое пустовало несколько лет.

«Менее, чем за год его восстановили из руин. В декабре начнется оформление здания в соответствии с уникальным дизайн-кодом «Школа – культурно-образовательный центр», - написал в своем Telegram-канале мэр Вологды Андрей Накрошаев.

По его словам, внутренние помещения школы украсят цитатами об образовании и искусстве. Также там появятся портреты великих артистов, музыкантов и балерин.

Сразу после новогодних праздников в здание переедет начальная школа. Ученики основной школы передут на обучение в одну смену.