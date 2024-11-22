Региональные власти объяснили объединение двух вологодских поликлиник

В Минздраве Вологодской области объяснили объединение поликлиник №4 и №5 Вологды. По словам представителей министерства, главная задача объединения - это, в первую очередь, эффективное использование технических и финансовых ресурсов, улучшение качества оказания медпомощи населению.

«Пациенты продолжат получать помощь в привычных для них условиях. Изменения предполагают организацию одного хозяйствующего субъекта с единым руководителем и финансово-экономической службой. Штаты медицинских работников не сокращаются. При переводе 0,5 ставки главного врача и 14 из 162 ставок прочего персонала вводится 4,5 ставки медицинских работников для оказания медпомощи на базе поликлиники в селе Молочное», - уточнили в региональном министерстве здравоохранения.

По словам специалистов, после объединения поликлиник жители Молочного смогут проходить более расширенный перечень диагностических и лабораторных исследований на оборудовании поликлиники №4. К примеру, можно будет пройти исследование на компьютерном томографе. На нем можно определить индекс коронарного кальция без контрастного исследования с сосудистым рисунком, что особенно важно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также на современном оборудовании можно пройти скрининг на наличие рака легкого у пациентов старше 50 лет с большим стажем курения при низкой дозе облучения.