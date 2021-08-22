72-летний педагог из Вологды перевёл мошенникам 1 миллион 120 тысяч рублей

72-летний преподаватель одного из учебных центров Вологды перевел мошенникам более миллиона рублей.

– Мужчине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на его имя кредит, – рассказывает пресс-служба УМВД России по Вологодской области. – Для сохранности своих сбережений необходимо срочно проследовать в отделение банка снять все свои накопления и перевести на безопасные счета. Вологжанин выполнил указания звонившего, снял денежные средства в сумме 1 миллион 120 тысяч рублей и перевел все на различные телефонные номера.

По словам сотрудников УМВД, звонки от якобы сотрудников службы безопасности банка или правоохранительных органов – распространённая сейчас схема мошенничества. Во время диалога звонившие убеждают потерпевших, что для обеспечения безопасности счета и блокировки несанкционированных операций необходимо назвать данные карты и коды подтверждения, приходящие в СМС-сообщениях. После получения таких данных неизвестные списывают денежные средства.

За минувшие сутки в правоохранительные органы обратились четверо пострадавших от таких дистанционных мошенничеств. Общий ущерб от действий злоумышленников составил порядка двух миллионов рублей.

Сотрудники УМВД России по Вологодской области напоминают, что при совершении операций с переводом денежных средств, при оплате различных услуг необходимо сохранять бдительность и быть предельно внимательными.

