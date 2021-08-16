«Долгая помощь»: почему в Вологде власти не дают частной «скорой» выйти на помощь бюджетной?

16.08.2021 [Общество]
«Долгая помощь»: почему в Вологде власти не дают частной «скорой» выйти на помощь бюджетной?

В 2020 году медицина приняла на себя первый удар пандемии. В условиях форс-мажора стало понятно, что в сфере здравоохранения много «дыр». В Вологде люди часами могли дожидаться бригаду врачей. Сообщали, о том, что скорая помощь приезжала только через 6-8 часов после вызова. Нагрузка на медперсонал увеличилась в разы. При этом власти уже который год отказываются заключать контракты с частной скорой помощью в объемах, оставляя нагрузку на бюджетной службе. NewsVo разбирался, почему так происходит и при чем тут финансирование.

Рынок закрыт

В 2013 году в Вологде была организована частная фирма под названием «Вологодская неотложка», которая занималась транспортировкой больных. Позже компания получила все необходимые лицензии, став полноценной организацией, которая может оказывать скорую медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования. Но на это должна согласиться комиссия, которая состоит из представителей департамента здравоохранения, правительства, территориального фонда ОМС и "Согаз-меда".

Эта комиссия каждый год выделяет объемы и финансирование на работу скорой помощи. Обычно в Вологде и в Вологодском районе весь объем получает бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодская станция скорой медицинской помощи" имени Н.Л. Турупанова.

У организации нет своего транспорта, она арендует его. Количество машин при этом в 1,5 раза меньше, чем рекомендует Минздрав (читайте ниже, как мы пришли к такому выводу), однако каждый год областная скорая помощь получает государственное задание и примерно 300 млн рублей на его выполнение. Как правило, задание не выполняется на 100%, но из-за "допустимых отклонений" финансирование скорой проходит полностью. Так, например, в прошлом году таких "отклонений" вышло примерно на 40 млн рублей. Но все деньги остались в учреждении и были освоены. Каким образом? Выяснить не удалось, но они могли уйти, к примеру, на премии.

Тем временем частная скорая помощь уже несколько лет не вылезает из судов, чтобы получить хотя бы 10% от того, что получает бюджетная скорая. 

С 2018 года "Вологодская неотложка" каждый год заявляется на объемы. Но ей их либо вообще не дают, либо дают так мало, что не окупается даже себестоимость дежурства бригады.

«Сначала нам не давали объемов в принципе. А в 2018-2019 год определили зону обслуживания в Вологодском районе за Огарково. Это достаточно далеко, километров 30 от Вологды. Территория при этом настолько маленькая, что выходило 1-2 вызова в сутки на всю медицинскую организацию. За это ФОМС нам заплатили порядка 3-3,5 тысяч рублей. При этом стоимость работы круглосуточной  бригады около 20 тысяч рублей. Таких бригад нужно две на дежурство. И еще должна быть одна педиатрическая бригада. То есть мы должны потратить 60 тысяч в сутки, чтобы заработать три тысячи рублей. Десятки миллионов мы должны вложить, чтобы получить несколько сотен тысяч", - говорит руководитель Вологодской неотложки Виктор Попов.

Он уже несколько раз пробовал жаловаться на такое состояние дел в УФАС. Ведь деньги есть, просто почему-то область не хочет их давать сторонним организациям. УФАС согласилось с неотложкой, и 27 августа 2020 года выдало правительству Вологодской области предупреждение "о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства". До 15 ноября областные власти должны были разработать систему распределения объемов оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС, "предусматривающую обязательные для Комиссии по разработке территориальной программы ОМС Вологодской области критерии и методику распределения объемов оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС на недискриминационных условиях".

Но правительство обратилось в суд и оспорило решение УФАС. Арбитражный суд отменил предписание антимонопольной службы, обосновав свое решение тем, что "определяющим фактором при распределении объемов медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию является, в первую очередь, потребность застрахованных лиц в оказании медицинской помощи, его право выбора медицинского учреждения, а не рентабельность деятельности медицинской организации".

Деньги есть?

Учитывая то, что в Вологодской области каждый год распределяется объем медицинской помощи в системе ОМС, в том числе среди частных организаций - клиник, санаториев и так далее, позиция правительства в отношении частной скорой помощи вызывает недоумение. 

Кроме того, скорых явно не хватает. Это показал год пандемии. Так, приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 апреля 2018 г. N 182 "Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения" были утверждены методические рекомендации о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения.

В нормативах сказано, что «общепрофильные выездные бригады скорой медицинской помощи рекомендуется формировать исходя из следующих примерных нормативов: в районах компактного проживания населения (с высокой плотностью населения) при длине радиуса обслуживания равной 20 км - 1 бригада на 10 тыс. чел. обслуживаемого взрослого населения, 1 бригада на 10 тыс. чел. обслуживаемого детского населения".

Если брать в расчет эти нормативы, выходит, что в Вологде и Вологодском районе должно работать около 40 бригад, учитывая, что население, которое должна обслуживать вологодская подстанция - 397 525 человек.

Сейчас, как NewsVo сообщили в правительстве Вологодской области в ответе на наш запрос, экстренную медицинскую помощь на этой территории оказывают 26 бригад, что в полтора раза ниже норматива. В числе этих бригад четыре - интенсивной терапии, 19 общепрофильных врачебных и фельдшерских, всего две педиатрические и одна психиатрическая.

«В период летних отпусков количество бригад может снижаться до 22-23 в сутки», - ответили в правительстве области.

К сожалению, нормативы Минздрава имеют рекомендательный характер. На бумаге количество вызовов для скорой вообще снижается. В правительстве области это связывают с тем, что часть нагрузки по неотложной помощи была перекинута на поликлиники. Опять же напрашивается вопрос: неужели у нас поликлиники настолько свободны от работы, что можно на них перекидывать дополнительные объемы?

Очереди из "скорых" в вологодский моногоспиталь, ноябрь 2020 года. Фото Алексея Репина. 

«Мы просим небольшие объемы. Мы просили объем на три бригады. На 48 тысяч населения, 10 тысяч вызовов, чтобы могли возместить затраты, о какой-то прибыли речи не идет», - говорит Попов. 

"Вологодская неотложка", в отличие от бюджетной скорой, имеет свои машины. Станция скорой помощи арендует транспорт у частной компании ООО «Эффективная система здравоохранения», которая принадлежит сыну топ-менеджера «Газпромнефть» Даниилу Барышникову. На аренду машин уходят дополнительные деньги из системы ОМС.

Вообще финансирование, которые выделяется для скорой помощи, исходит из тарифного соглашения и планового задания на год. Каждый вызов оценен примерно в 2,5 тысячи рублей.

Плановое задание по скорой медицинской помощи на 2020 год в рамках территориально программы ОМС - 113 496 вызовов, выполнено было 99 213 вызовов - 87,4%. Однако, есть предельно допустимое отклонение. И в итоге скорая получает столько денег, сколько выделено по плану, а не по факту. Таким образом, скорая получила около 300 млн рублей, но выполнила госзадание только на 87%. Куда делись остальные деньги? В правительстве области NewsVo на этот вопрос не ответили, пояснив только, что 71% из выделенных денег уходит на зарплаты.

Кроме того, как нам объяснили чиновники, скорая справилась с нагрузкой по времени ожидания. По официальной информации, среднее время ожидания скорой время в 2020 году по экстренным вызовам составило около 30 минут, по неотложным - около часа при нормативе в два часа. Необслуженных вызовов официально зафиксировано не было.

Тем временем, на сайте скорой помощи в разделе вопросов-ответов, есть жалобы о том, что скорая отказывается приезжать на вызов. Так, 16 октября 2020 года там появилось сообщение о том, что женщина в Вологде не могла вызвать скорую своему ребенку.

Дадут ли объемы "Вологодской неотложке" в этом году, большой вопрос. Пока фирма находится в постоянных судебных процессах, которые не приносят пользы. Финансирование распределяют в конце года, а  суды идут практически целый год, и восстановится в правах в этом случае нереально.

 

 

Тэги: скорая помощь, здравоохранение, пандемия, коронавирус

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