В Школе путешественников Федора Конюхова в Тотьме проходит инклюзивный слет

12.08.2021 [Общество]

В Школе путешественников Федора Конюхова в Тотьме проходит инклюзивный слет для детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности.

С 10 по 13 августа на базе детского оздоровительного лагеря мероприятие проводит Департамент социальной защиты населения области в рамках программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы». 

Цель слета – интеграция детей-инвалидов в общество, в том числе через мероприятия туристической направленности.

– Слёт для детей мы организуем уже пятый раз, в этом году участниками слета станут 70 человек, в том числе: 27 детей-инвалидов, 16 детей, не имеющих инвалидности, а также сопровождающие детей - инвалидов. Для детей подготовлена программа, включающая теоретические и практические занятия по обучению основам активного туризма: разведение костра, установка палатки, скалолазание с использованием скалодрома (альпийская стенка), квесты, мастер-классы, мероприятия с использованием уличных тренажеров, экскурсии в музеи города Тотьмы и многое другое, – рассказал начальник департамента социальной защиты населения Александр Ершов.

Напомним, образовательное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Школа путешественников Федора Конюхова» работает с 2010 года на базе детского оздоровительного лагеря «Дружба», который находится в 7 км от Тотьмы.

Главная цель школы — объединение опыта знаменитых путешественников для передачи знаний, умений и навыков широкому кругу людей, привлечение молодежи к активному и здоровому образу жизни.
 

Тэги: Конюхов, дети-инвалиды, Туризм

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