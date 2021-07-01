Каждое четвертое преступление в Вологодской области совершается дистанционным способом

Ущерб от дистанционных мошенничеств в январе-июне 2021 года в Вологодской области составил 68 млн рублей.

— Если посмотреть статистику, то каждое четвертое преступление в области совершено дистанционным способом. С начала года зафиксировано 2200 таких преступлений. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 25%. Данные преступления зарегистрированы во всех районах. Основная масса преступлений (75%) фиксируется в городах Вологда и Череповец. Значительный рост преступлений, совершенных дистанционным способом, наблюдается в Грязовецком, Верховажском, Бабушкинском и Вашкинском районах, — рассказал председатель Комитета гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области Александр Колычев.

Мошенники довольно часто орудуют с помощью поддельных сайтов (в 45,7% случаев). В 32,7% случаев мошенники выманили средства с помощью телефонных звонков под видом представителей банков, а также при помощи соцсетей (14,8%).

Если раньше на удочку злоумышленников, в основном, попадались пенсионеры, то теперь около 57% потерпевших - работающее население. Чаще всего в возрасте от 26 до 45 лет.

Специалисты советуют жителям области не доверять непроверенным интернет-ресурсам, при звонках "из банков" проверять информацию лично в отделении, либо по телефону, указанному на карте.